COLUNA WILLIAM SALIBA – 08/06/2018

PASSA DE R$ 1 BI O PREJUÍZO DA SIDERURGIA

Juntas, Usiminas, CSN, Gerdau e ArcelorMittal amargaram o prejuízo de R$ 1,1 bilhão nos 11 dias da greve dos caminhoneiros. Segundo o presidente-executivo do Instituto Aço Brasil (IABr) Marco Polo de Mello Lopes, a siderurgia brasileira se viu obrigada a paralisar a produção de aço em 17 altos-fornos, sob risco de danos aos equipamentos. Marco Polo também alertou que o tabelamento de fretes poderá gerar uma perda de R$ 3,2 bilhões ao setor.

EXPO INOX

O Grupo Mais Vip abre na próxima quinta-feira (14), às 18h, a segunda edição da Expo Inox, em Timóteo. A feira prossegue até o sábado, no Clube Alfa, reunindo 75 expositores do Vale do Aço e outras regiões brasileiras. A Expo Inox 2018 tem como tema “Inovações e Aplicabilidade do Aço Inox no Agronegócio e Mineração”.

DESTAQUES

Na cerimônia de abertura da Expo Inox, a Associação Comercial de Timóteo e a CDL prestarão homenagens aos empresários e empresas destaques de 2018 na cidade. Serão homenageados no segmento Comércio, Idelzita Schneider (Relojoaria Orient); Prestação de Serviços, Tarcísio Quaresma Pereira (NTW Contabilidade e Gestão Empresarial); Indústria, Evandro Lievore (Cristalite); e Destaque do Ano, Paulo Roberto Drumond Guerra (Sicoob Copesita).

É BÍBLICO

Está em Provérbios 28-29: “Quando o governo é justo, o país tem segurança; mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça”.

CINEDOCUMENTA

Começaram os preparativos para a 13ª edição da Mostra de Cinema Documentário – Cinedocumenta, que neste ano terá como tema “Um olhar do documentário para a diversidade religiosa”. O evento propõe apresentar através de filmes documentários, a importância do diálogo entre as religiões, por permitir a troca, o conhecimento e o reconhecimento das vivências religiosas entre pessoas diferentes. A mostra é uma idealização e realização do produtor Éderson Caldas e conta com o patrocínio da Cenibra, por meio da lei federal de incentivo à cultura. As inscrições dos filmes podem ser realizadas através do site www.cinedocumenta.com.

ARRAIAL

No próximo dia 20, a partir das 18h, acontece o Arraial do Instituto Cultural Usiminas, no jardim externo do centro cultural, no Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. A festa contará com barraquinhas de 12 entidades culturais, com entrada franca. Entre as atrações, a apresentação da Orquestra de Câmara do Vale do Aço, Hyuri Luna e banda, Cumpademar, quadrilha com dançarinas da Academia Olguin e casamento na roça.

CORREIOS

O fechamento de 513 agências dos Correios em todo o Brasil, foi tema de audiência pública, ontem (7), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Em Minas Gerais, 14 das 20 unidades mais rentáveis serão fechadas. Agências da Região Metropolitana do Vale do Aço, como as do populoso Bairro Bom Jardim, em Ipatinga, ou a única unidade de Timóteo, também correm risco de fechar. Os consumidores passarão a ser atendidos por agências franqueadas nas proximidades. No encontro na ALMG, a deputada Rosângela Reis (Podemos) apresentou um requerimento, aprovado na audiência, pedindo o não fechamento das unidades do Vale do Aço.

EFERVESCÊNCIA

A temperatura sobe na corrida eleitoral para eleição suplementar em Timóteo. O juiz eleitoral Rodrigo Antunes Lage não só rejeitou o pedido de impugnação formulado pelo candidato Carlos Vasconcelos (PCdoB) contra o candidato Douglas Willkys (PSB), como o condenou a pagar multa por “litigância de má fé” – alterar a verdade dos fatos usando do processo para conseguir um objetivo ilegal.

CURTAS

*** Ontem (7), foi celebrado o Dia Municipal do Lions em Ipatinga, instituído pela Lei 75/2017. Funcionam na cidade, quatro clubes de serviço ligados ao Lions International: o Ipatinga Pioneiro, Armando Fajardo, Bianca Fajardo e o Liberdade.

*** A Associação dos Pacientes com Insuficiência Renal do Vale do Aço (Apirva) realiza no próximo dia 24, o Dia do Macarrão, de 12h às 15h, na Casa do Rotariano, no Bairro Ferroviários, em Ipatinga. O ingresso custa R$25,00. Para adquiri-lo basta entrar em contato pelos telefones: (31) 3823-9543/(31) 9 9917-0871 (Aparecida Frazão)/(31) 9 7175-4567 (Selma). É só ligar e o ingresso será entregue em seu domicílio.

*** Sá & Guarabyra se reencontram e encantam o público com suas canções de sucesso, como Dona, Espanhola, Sobradinho, entre outras, no dia 6 de julho, em Nova Lima, na Grande BH. Os ingressos estão à venda pelo site loja.multiclubes.com.br.

*** Os judocas da equipe Tokugawa Cézar Romero (Spoleto) e João Antônio D’ávila estarão em Belo Horizonte, neste sábado (9), onde irão participar do Campeonato Mineiro de Judô. O certame, realizado pela Federação Mineira de Judô (FMJ), será disputado na arena do Minas Tênis Clube e conta com a participação de 320 atletas de 22 equipes.