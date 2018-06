PEQUENOS NEGÓCIOS MINEIROS APOSTAM NO MERCADO PET

O Brasil é o terceiro maior mercado do mundo para produtos voltados aos animais de estimação, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. Em 2017, o setor pet faturou R$ 20,37 bilhões no país, quase 5% a mais que no mesmo período do ano anterior (Fonte: Abinpet). Outros dados, como do IBGE, mostram que Minas Gerais é o estado com maior número de casas com animais de estimação, 46% das residências. Diante de um mercado consumidor tão promissor, hoje mais de 10 mil Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) mineiros apostam neste setor.

O mercado pet é amplo e inclui quatro grandes segmentos: pet food (alimentos para animais de estimação), pet vet (produtos veterinários), pet care (equipamentos, acessórios, produtos de higiene e beleza animal) e pet serv (outros tipos de serviços à disposição dos animais).

Para quem quer investir neste mercado é necessário estar atentos a alguns cuidados como: estudar concorrentes e analisar clientes, escolheres o ponto comercial adequado, selecionar e treinar a equipe, pesquisar fornecedores, gerir o estoque e adquirir equipamentos. Pensando nisso, o Sebrae Minas preparou uma programação gratuita do Calendário Temático, no mês de junho, direcionada para quem quer abrir ou melhorar a gestão de negócios do mercado Pet. A programação completa e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo site www.sebrae.com.br/minasegerais ou 0800 570 0800.

Durante todo o mês, as capacitações serão oferecidas pelas mídias sociais e pelo site do Sebrae Minas. Haverá ainda a divulgação de material gratuito no blog institucional e atividades presenciais nos 60 pontos de atendimento do Sebrae espalhados por todo o estado.

No dia 7 de junho, quinta-feira, às 10h, os empreendedores poderão assistir ao webinar, palestra online, sobre o mundo pet com Breno Hiali, da Pet Shop Recanto dos Bichos. Já no dia 19, terça-feira, às 19h30, o webinar será com Renato Diniz, do Grupo Buzatto’s. As transmissões serão pelo Canal do Sebrae Minas no Youtube.

No dia 28 será publicada, no blog do Sebrae Minas, uma entrevista com um especialista do mercado que dará várias dicas de gestão para os negócios do segmento.

Pelo site do Sebrae Minas, os interessados poderão fazer download de cartilhas e e-books sobre: Como montar um pet shop, Como montar um serviço de passeador de cães e Mercado pet e suas oportunidades.