PETROLEIROS ENCERRAM GREVE APÓS DEMISSÃO DO PRESIDENTE DA PETROBRAS

Em uma decisão unânime, os petroleiros de Minas Gerais decidiram encerrar a greve na tarde desta sexta-feira (1º). O movimento que começou na última terça-feira (29) teve fim após o presidente da Petrobras, Pedro Parente anunciar seu pedido de demissão.

Em vários estados, sindicatos já encerraram a paralisação após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) aumentar o valor da multa de R$ 500 mil para R$ 2 milhões por dia para entidades que aderissem à greve.

Uma das reivindicações dos petroleiros era a saída do executivo da presidência da estatal e a retomada da produção com a capacidade total das refinarias. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais (Sindipetro-MG), as refinarias operam com capacidade ociosa atualmente. Ainda segundo os trabalhadores, a Petrobras tem capacidade de atender todo o mercado nacional e exportar derivados de petróleo.

Após negociações com a direção da Petrobras na Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Sindipetro/MG informou que a categoria já voltou ao trabalho.

A paralisação dos petroleiros não afetou a saída de caminhões-tanque da Regap durante o desabastecimento causado pelo movimento dos caminhoneiros. A produção também não foi gravemente afetada.