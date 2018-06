PMI INTENSIFICA AÇÕES DE PREVENÇÃO AO PERÍODO CHUVOSO

Através da equipe de limpeza urbana, a Prefeitura de Ipatinga prossegue atuando na desobstrução de bocas de lobo em toda a cidade. A ação é preventiva, visando evitar o entupimento das redes pluviais que de forma recorrente causam transtornos à população nos dias chuvosos.

Nesta segunda-feira (25), foram atendidas as ruas, Xingus no bairro Iguaçu, Jordão e Ester e imediações, no bairro Canaã. A previsão é que o trabalho também seja desenvolvido nos próximos dias em pontos críticos do bairro Esperança.

Durante o procedimento, em geral tem sido constatado grande volume de sacolas de lixo, garrafas pet, folhas de árvores provenientes das calçadas e até mesmo brinquedos velhos, que são as causas principais dos entupimentos.

A orientação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) é para que os moradores evitem deixar sacolas com lixo próximo aos bueiros e bocas de lobo. Ao fazer a varrição de calçadas e quintais, a orientação é para que, além de recolher todo o entulho e folhas de árvores, as pessoas coloquem em sacolas apropriadas, depositando-as junto com o lixo doméstico nos horários de coleta.

Outra orientação é para que restos de materiais de construção não sejam depositados nas calçadas, fora das caçambas.

Tudo isso colabora com a limpeza da cidade e evita que estes materiais terminem dentro dos bueiros e bocas de lobo.

Para solicitar o serviço de limpeza e desobstrução das bocas de lobo, a população pode ligar para o Departamento de Limpeza Urbana da Prefeitura (3829-8514), que atende de 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, ou para o Disque Denúncia (9 8587-5724).