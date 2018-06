PMI REALIZA PODA E RECONSTITUIÇÃO DE CINTURÃO VERDE EM TRECHO DA BR-381

Com a condição de poder trabalhar com mais tranquilidade num dia em que o fluxo de veículos é normalmente reduzido, a Prefeitura de Ipatinga realizou ontem (24), um serviço de poda de árvores num dos principais corredores de tráfego do município. Espécies como Oiti, Leucena e Acácias, entre outras, foram aparadas ao longo do trecho urbano da BR-381 (avenida Pedro Linhares), entre o bairro Horto e o Shopping do Vale do Aço. Para maior segurança dos usuários, a pista foi parcialmente interditada.

A ação foi em continuidade ao trabalho já iniciado em abril e há previsão de que outras etapas aconteçam ainda neste ano, em datas que serão agendadas.

Os principais objetivos da poda tem sido: garantir a segurança dos usuários, melhorar as condições de iluminação e assegurar maior visibilidade às placas de sinalização, além de evitar transtornos ocasionados aos caminhões de grande porte. A intervenção visa ainda prevenir o comprometimento da linha férrea, com eventuais quedas de árvores e evitar o conflito com a fiação de energia elétrica. O trabalho envolve também a supressão das espécies em más condições fitossanitárias.

A Companhia Vale e a 12ª Companhia Independente de Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito ajudaram a garantir a segurança do trânsito durante o serviço, que tem ainda o aval do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Ministério Público através da Promotoria de Meio Ambiente. Enquanto a poda se desenvolve, há a interrupção temporária da energia elétrica na área.

Ao final da intervenção, cada árvore suprimida será compensada com o plantio de outras cinco mudas das espécies Murta e Calistemo (Escova-de-garrafa), com altura mínima de 2 metros. Os trechos do cinturão verde onde são identificadas falhas também serão recuperados com plantio de novas mudas.