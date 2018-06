PMI TERÁ PONTO FACULTATIVO NA PRÓXIMA SEGUNDA

Através do Decreto 8.846 do prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha, na segunda-feira (2), será ponto facultativo nas repartições públicas municipais, devido o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que vai acontecer às 11h, contra a Seleção do México.

As atividades essenciais como Defesa Civil, Limpeza Urbana, Cemitérios, Vigilância Patrimonial, Hospital Municipal, UPA e SAMU não terão alteração de horário de funcionamento.

ESCOLAS

Ainda conforme o Decreto, a Secretaria Municipal de Educação ajustou o horário de funcionamento das escolas da Rede Municipal. Os alunos terão horário diferenciado na segunda, com funcionamento dos educandários no turno da manhã de 7h às 10h; à tarde o horário será de 14h às 17h15 e à noite, haverá aulas em horário normal.