POR QUE É TÃO IMPORTANTE TER UM WEBSITE PARA O MEU NEGÓCIO?

Não importa qual o segmento ou tamanho da sua empresa, ter um site próprio é a presença digital que você precisa. Estar na internet permite a exposição do seu negócio em qualquer lugar, sem se limitar a um espaço físico.

Através do site, você aumenta a imagem profissional de sua empresa para os consumidores, considerando que na web possui informações relevantes aos clientes, e consequentemente, destaca a boa reputação para os compradores.

ONLINE 24 HORAS POR DIA

Para empresas que comercializam produtos, uma loja virtual permite que seus clientes efetuem compras independente do horário. O atendimento é feito automaticamente pelo site. É possível comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Isso dá o potencial para sua empresa atingir um público em enormes proporções.

Segundo um estudo feito pela Google em parceria com a Forrester Research, as vendas online devem dobrar até 2021, atingindo um total de R$85 bilhões em vendas. É previsto que nos próximos cinco anos, o Brasil terá 27 milhões de pessoas que irão fazer sua primeira compra online. E grande parte dessas pessoas irá utilizar seu smartphone para fazer isso.

Esse é o melhor momento para utilizar a internet como fonte de renda.

SE O SEU NEGÓCIO NÃO ESTÁ NA INTERNET, ELE NÃO EXISTE

Por causa da influência da internet nas nossas vidas, não estar visível na rede, é o pior que pode acontecer para uma marca. Talvez, alguns dos pequenos empresários, ainda tenham aquela dúvida: “Estou começando agora e minha empresa é pequena, preciso de um site”? É exatamente por isso que é vantagem para você.

Ter um site é fundamental para iniciar uma estratégia de Inbound Marketing. Também chamado de marketing de atração, é qualquer estratégia de marketing que visa atrair o interesse das pessoas.

Sem falar no baixo custo. Enquanto o negócio tradicional precisa de altos investimentos no início, o marketing digital permite um investimento mais baixo e apresenta um retorno melhor, já que é fácil analisar o resultado de todas as ações realizadas.

ATRAIR NOVOS CLIENTES

A credibilidade é criada através da importância que a empresa atribui aos clientes e aos conteúdos informados em sua página oficial. Todo negócio precisa contar uma história e ela precisa ser fácil de ser acessada. Nenhum outro lugar é mais fácil que um site próprio. Apresentar informações relevantes é importante para quem tem interesse em conhecer sua empresa e se relacionar com ela.

Um site apresenta diversas possibilidades de alcançar novos clientes para seu negócio. Ofereça para seu público-alvo o maior número de informações sobre o seu campo de atuação, que de fato sejam interessantes e despertem a leitura dos públicos.

FORTALECIMENTO DA MARCA

Agora que chegamos até aqui você já está pensando: “Preciso de um site para minha empresa”, mas vale destacar ainda a diferença de um site feito por um profissional e aqueles prontos.

A aparência é fundamental e não estou falando apenas de beleza. O site deve ter a cara do seu negócio, sua identidade visual. Lembre-se que pode ser a primeira vez que um consumidor está conhecendo seu empreendimento. Você deve ficar atento a impressão do seu cliente em relação à sua empresa.

Isso é fortalecer sua marca e só uma equipe de profissionais que conhece seu negocio é capaz de apresentar. Além de garantir que o site seja funcional e rápido, com a garantia de manutenção qualificada e inteligente. E principalmente seguro. Com conteúdo próprio, sem complicações com direitos autorais, você evita ainda transtornos de site desatualizados e travamentos. Além disso, seu website precisa ser responsivo.

Em um mercado tão competitivo você precisa se posicionar bem, e um site mal elaborado e sem cuidados não trará resultados para o seu negócio. Investir em um bom site, gera credibilidade e profissionalismo. Além de trazer retorno elevado para o seu negócio. Se você ainda não possui um site, não perca tempo e comece a planejar.