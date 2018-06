PÓS-GRADUAÇÃO PUC MINAS: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSOS EM IPATINGA

Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da PUC Minas, com início das aulas no 2º semestre de 2018. Em Ipatinga, a oferta acontece em parceria com o Colégio São Francisco Xavier. As inscrições devem ser feitas, até o dia 11 de agosto, pela internet no pucminas.br/iec. São cursos voltados para profissionais que buscam aprimoramento e inovação em suas áreas de atuação, com a qualidade e a tradição da PUC Minas. Os candidatos terão isenção da taxa de inscrição até o dia 9 de julho. Após o período, a taxa de inscrição será de R$ 40,00.

Em Ipatinga, a PUC Minas oferece cursos de pós-graduação em: Administração Pública e Gestão Urbana, Automação Industrial, Engenharia de Estruturas, Gestão Fiscal e Tributária, MBA em Comunicação e Marketing, MBA em Gestão Estratégica de Finanças e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas.

BOLSAS E DESCONTOS

A Universidade concede 15% de desconto para os ex-alunos do Colégio São Francisco Xavier que cursaram todo o ensino médio na instituição. Colaboradores do Colégio (além dos cônjuges e filhos dos funcionários e professores) também terão o desconto, que é valido para todos os cursos de pós-graduação lato sensu.

BH E INTERIOR

A PUC Minas oferece ainda cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, nos campi e unidades em Belo Horizonte, região metropolitana e no interior de Minas Gerais. São mais de 250 cursos lato sensu em todas as áreas do conhecimento, entre cursos de especialização tradicionais, master e cursos de pós-graduação lato sensu específicos para formação de professores.

Mais informações: (31) 3319-4444 e www.pucminas.br/iec.