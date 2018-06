PREFEITO E VICE SÃO EMPOSSADOS EM IPATINGA

Eleito com 34.697 votos (36,33%) na eleição suplementar realizada em 3 de junho, o prefeito interino de Ipatinga, Nardyello Rocha, foi diplomado e empossado oficialmente no cargo, no final da tarde desta quinta-feira (21), juntamente com o vice Célio Aleixo, em concorrida sessão solene realizada pela Câmara Municipal. Grande número de populares e dezenas de autoridades de toda a região atenderam ao convite para acompanharem a cerimônia, que excepcionalmente não foi realizada no plenário do Legislativo, mas numa área externa junto ao prédio, na Praça dos Três Poderes, onde a participação pôde ser ampliada.

“Como temos visto, e não é segredo para ninguém, o povo está muito descrente de que algo possa ser feito na esfera pública para amenizar os dramas da sociedade. E o nosso principal desafio é fazer com que este mesmo povo possa ter, de fato, vontade de sair à rua novamente, com confiança nos seus representantes. Temos a missão de trabalhar arduamente, agir com comprometimento, austeridade e transparência”, disse o prefeito em seu pronunciamento. Ele também evocou o auxílio dos vários deputados presentes para que ajam em favor do município, direcionando recursos para atender as necessidades da população, ao reclamar da “crueldade do pacto federativo em vigor, que mantém 60% dos recursos nas mãos da União, mais de 20% com o Estado e menos de 20% com os municípios”.

Nardyello Rocha (52), que já ocupava o cargo interinamente desde 26 de abril, quando deixou a presidência da Câmara para atender a uma convocação da Justiça Eleitoral, é o primeiro cidadão nascido na cidade, em 54 anos de emancipação político-administrativa, a chefiar o Executivo. Com quatro mandatos de vereador, ele também já havia sido quatro vezes presidente da Câmara Municipal, igualmente como primeiro ipatinguense a se eleger para a função.

DIPLOMAÇÃO E POSSE

A diplomação do prefeito e seu vice foi feita às 18h25, pelo diretor do Foro da comarca e juiz da 131ª Zona Eleitoral, Thiago Grazziane Gandra. O magistrado pronunciou votos “de uma boa governança em favor do povo, apesar dos recursos cada vez mais escassos”.

Ao oficializar a posse dos eleitos, às 18h45, o presidente da Câmara, Osimar Barbosa, desejou que “este momento simbolize o marco inicial das mudanças que a cidade precisa”, seguindo-se o juramento com base na Lei Orgânica do município.

A sessão solene contou também com um momento ecumênico com palavras do padre Geraldo Ildeo Franco e do pastor Júnior Calais, que citaram, respectivamente, os salmos 127 e 122, clamando por “paz, sabedoria, justiça e equidade para a cidade” (…), “assim como o banimento da corrupção, da incompetência e da falta de ética”.

TRAJETÓRIA

Casado com a economista Aline Franco Castro Rocha e pai de seis filhos, Nardyello é graduado em Gestão Pública pelo Centro Universitário Internacional (Uninter). Ex-supervisor do Departamento de Aciaria da Usiminas, ganhou notoriedade também como destacado jogador de futebol profissional, depois de atuar com sucesso por vários clubes na categoria de amadores. Antes de entrar para a siderúrgica, ele já havia trabalhado na Sankyu como ajudante de mecânica. Por um tempo, atuou ainda como borracheiro e, noutra ocasião, como escriturário de banco.