PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO LANÇA APLICATIVO “DIVIDÔMETRO”

A prefeitura de Coronel Fabriciano lançou oficialmente, nesta quarta-feira (20), no 35º Congresso Mineiro de Municípios, no Mineirão, em Belo Horizonte, o aplicativo “Dividômetro”. A ferramenta digital apresenta em tempo real, as dívidas de repasse que o município tem a receber do Governo do Estado.

O aplicativo utiliza base de dados reais do próprio governo e informes repassados pela Associação dos Municípios (AMM). O software calcula o acumulado das dívidas e apresenta os números para a população, dando a dimensão dos danos provocados pelos atrasos dos repasses das verbas obrigatórias.

O “Dividômetro” será exibido em monitores de TVs disponíveis nas unidades da administração pública, como hospitais, postos de atendimento e rodoviária. O objetivo é que o cidadão tenha acesso às informações e possa fiscalizar a atuação da administração pública, cada vez mais relevante para seu dia a dia. Segundo o prefeito Marcos Vinícius, os atrasos comprometem a qualidade de vida da população e os serviços básicos indispensáveis, oferecidos pela prefeitura.

A seguir, os débitos atuais apontados pelo aplicativo:

R$ 3.774.771,95 – Fundeb – IPVA e ICMS

R$ 366.784,00 – Piso Mineiro de Assistência Social

R$ 387.058,32 – Juros e correções ICMS

R$ 7.266.000,00 – Hospital Dr. José Maria Morais

R$ 8.034.772,20 – Saúde​