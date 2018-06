PREFEITURA DE IPATINGA ABRE PROCESSOS DE ESTÁGIO

A Secretaria Municipal de Administração de Ipatinga abriu nesta quarta-feira (6) o edital de Processo Seletivo de Estágio 03/2018. Estão sendo recebidas inscrições para formação de banco de reserva de estagiários em diversas especialidades. As oportunidades são para alunos de vários cursos superiores e também curso técnico em Administração.

Os interessados devem comparecer ao Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos até o dia 19 de junho, no horário de 12h às 17h, com foto 3×4 (recente) e, ainda, ficha de inscrição que poderá ser impressa no site www.ipatinga.mg.gov.br.

Podem se inscrever estudantes matriculados em instituições educacionais conveniadas com a Prefeitura Municipal.

A seleção é para os seguintes cursos: Administração – a partir do 4º período; Ciências Contábeis – a partir do 4º período; Arquitetura – a partir do 6º período; Nutrição – a partir do 3º período; Matemática – a partir do 4º período; Português – a partir do 4º período; Pedagogia – a partir do 4º período e Técnico em Administração – a partir do 1º ano (somente para alunos com disponibilidade de horário vespertino).

ETAPAS

O Processo Seletivo constará de etapa avaliativa com prova de múltipla escolha envolvendo questões de conhecimentos básicos do curso de formação, conhecimentos gerais e dissertação. Uma entrevista será realizada após a homologação do Processo Seletivo, com aproveitamento de pessoal segundo a necessidade das unidades administrativas da Prefeitura.

O resultado da etapa avaliativa será divulgado no site da Prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br, link “Diário Oficial”) e no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, até o dia 2 de julho.

É importante salientar que é de inteira responsabilidade do estudante acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao Processo Seletivo. O prazo de validade será de um ano, contado a partir da data do resultado final.