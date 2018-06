PREFEITURA DE IPATINGA CONCLUI INTERVENÇÕES EM TRECHO URBANO DA BR-381

Na tarde desta sexta-feira (1º), o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, Gilmar Luciano Alves, acompanhado de técnicos de Departamento de Trânsito do Município, anunciou a conclusão da 1ª fase da intervenção no trecho urbano da BR-381, nas proximidades da Estação Ferroviária Intendente Câmara e do retorno na saída do bairro Ferroviários.

A instalação de semáforo com acionamento por botoeira e sonoro, em frente à Estação Ferroviária, nos dois sentidos da BR-381, garantirá a segurança para pedestres e passageiros que desembarcam do trem de passageiros, além de melhorar a fluidez no tráfego de veículos principalmente nos horários de pico.

Já o retorno na saída do Ferroviários foi fechado definitivamente. Uma barreira com blocos de concreto interrompeu a alça de retorno para o Centro de Ipatinga, na altura da saída da Avenida José Júlio da Costa evitando assim risco de acidentes no local.

SEMÁFORO REPETIDOR

Logo à frente cerca de 50 metros após a barreira, foi instalado um semáforo repetidor de sinal, que somente será fechado para os motoristas que trafegam sentido Shopping do Vale do Aço-Centro, quando a botoeira instalada em frente à Estação Ferroviária for acionada. Desta forma, o fluxo de veículos passa a ser livre e contínuo na barreira.

A botoeira conta com um alarme sonoro, com um temporizador, possibilita a passagem de pedestres e passageiros que desembarcam dos trens da Estrada de Ferro Vitória-Minas.

As intervenções foram executadas com recursos da Prefeitura de Ipatinga e devidamente aprovadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT). O projeto contou ainda com acompanhamento da 12ª Companhia da Polícia Militar (PM) de Trânsito Rodoviário.

APROVAÇÃO

Maria de Fátima Weber, moradora do bairro Ideal, disse que sempre passa por este trecho para se locomover para outros bairros ou mesmo para outras cidades.

“Foi uma obra necessária e muito bem vinda. Era difícil atravessar nos horários de rush como final da tarde e início da manhã. Agora me sinto muito mais segura, pois sei que acionando a botoeira o trânsito vai parar, me possibilitando atravessar em segurança. É realmente um alívio”, comentou ao ver a nova sinalização já em funcionamento.

Augusto Freire, o ‘Paulista’, tem uma barraquinha há 20 anos no ponto de ônibus da Estação Ferroviária e conta que já presenciou muitos acidentes no trecho.

“Muitos deles foram fatais. É difícil passar um ano em que uma pessoa não seja vitimizada neste local, isso sempre me deixou chocado. A intervenção melhorou essa situação em 100%. A Prefeitura de Ipatinga está de parabéns pela iniciativa”, observou animado ao ver o fluxo de veículos retido enquanto os pedestres atravessavam a via em segurança.

OUTRAS INTERVENÇÕES

Outras etapas da obra ainda estão sendo executadas e previstas para ser concluídas na próxima semana, como a construção de uma barreira de concreto que servirá de canalização do trânsito para os veículos que saírem do Escritório Central da Usiminas.

Nesta alça de aceleração criada, os motoristas que saem do Escritório Central e da Fiemg seguem em direção ao retorno mais próximo, que agora passa a ser o do Shopping do Vale do Aço. Já o retorno localizado em frente ao acesso, continua aberto apenas para os veículos que já estiverem trafegando pela BR-381.

Também está em fase de finalização a reabertura da ‘rua Morta’, uma rota alternativa com ciclovia, para quem sai do Escritório Central da Usiminas. O motorista ou ciclista deve seguir em frente rumo a esta rua que fica atrás do antigo Century Hotel, até o bairro Ferroviários, de onde também poderá acessar a BR-381.