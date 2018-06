PREFEITURA DE IPATINGA RECUPERA ÁREAS DO CAMELÓDROMO

A Prefeitura de Ipatinga, num trabalho conjunto das Secretarias de Obras Públicas (Semop) e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), iniciou nesta sexta-feira (15) a execução de uma série de intervenções no Camelódromo e seu entorno, no Centro.

Entre as ações está a recuperação da calçada diante do complexo comercial. O passeio apresenta vários pontos críticos, com deformidades causadas por raízes de árvores plantadas no local e pela ação do tempo. As partes danificadas estão sendo retiradas e vão ser reconstruídas. Na programação está também a instalação de rampas de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção e cadeirantes.

Também está prevista a poda de árvores em conflito com a rede elétrica, assim como a supressão de três Sibipirunas que foram diagnosticadas com risco iminente de queda e más condições fitossanitárias. Elas serão substituídas por outras árvores de espécies específicas recomendadas para passeios.

Com repercussões na área de comércio das imediações, também foi iniciada a limpeza de rede e desobstrução de bocas de lobo na avenida João Valentim Pascoal, rua Diamantina e proximidades. Ainda, está prevista a higienização do ponto de ônibus e a limpeza do telhado das barracas do Camelódromo.

O presidente da Associação do Comércio Informal de Ipatinga, Odezil Ferreira, aprovou as medidas. “Eram reivindicações antigas de todos os usuários e que agora estão sendo atendidas. O resultado será a segurança e mais conforto para os comerciantes do Camelódromo, clientes e também para quem precisa ficar aguardando ônibus nos pontos localizados aqui em frente”, observou o comerciante.