PREFEITURA DE TIMÓTEO REFORMA PRÉDIO DA ESCOLA IMETT

A Prefeitura de Timóteo mantém em ritmo acelerado as obras de reforma do prédio do Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo (Imett), no Bairro Novo Horizonte. Os serviços, realizados por meio de uma empreiteira, atingem todo o prédio. “Há muito tempo a gente não tinha uma reforma tão ampla dessa forma na escola”, destacou a diretora Adriana Sangi.

Os trabalhos de reforma que abrangem quadra, pátio e salas de aula, foram intensificados nos últimos 20 dias. Segundo a Prefeitura de Timóteo, o objetivo é concluir rapidamente o serviço para interferir o mínimo possível no dia a dia escolar dos alunos, já que as obras ocorrem paralelamente às aulas.

Segundo a diretora Adriana Sangi, as intervenções ocorrem em todas as áreas da escola, incluindo a cozinha, dispensa, o pátio, a quadra, os banheiros e as salas de aula. “A quadra já está toda pintada e o teto será ampliado para evitar chuva nas laterais”, destacou a diretora. Os banheiros do térreo da escola estão sendo totalmente reformados, oferecendo mais conforto aos alunos.

As salas de aula também estão sendo atendidas com a reforma, inclusive em todo o segundo piso da escola, com a instalação de pisos em cerâmica, portas, maçanetas e a pintura das paredes e a pintura e reforma do forro do auditório. Além disso, áreas que eram de terra estão sendo transformadas em jardins, que vão melhorar o visual no interior da escola.

O Imett atende, hoje, 870 alunos em dois turnos, de vários bairros da cidade. Para atender toda a demanda, a escola possui em seus quadros 100 funcionários, incluindo professores, pedagogos, administrativos e demais servidores. “A gente tá muito feliz, mesmo sendo uma reforma no período de aula. A escola passa por transformações e vai ser um benefício muito grande para toda a comunidade escolar”, afirmou Adriana Sangi.

A reforma é realizada pela empresa licitada Ápice, que responde pela manutenção em prédios públicos vinculados às secretarias de Educação e Cultura, de Saúde e de Obras, com valor global de R$ 2,9 milhões. Os trabalhos são acompanhados pelo secretário de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Edward Garzon e pela secretária de Educação e Cultura, Maria do Carmo Silva Pires (Kakau).