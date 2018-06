PRESIDENTE DA USIMINAS E PREFEITO DE FABRICIANO RECEBEM HOMENAGENS

O Prefeito de Coronel Fabriciano e vice-presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinicius, e o Presidente da Usiminas, Sérgio Leite, foram homenageados na noite dessa segunda-feira (18), em Belo Horizonte, com o troféu Tancredo Neves. A honraria concedida na sede do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), reuniu importantes personalidades dos meios político e empresarial, como o ex-governador Alberto Pinto Coelho e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Durval Ângelo.

Sérgio Leite fez o discurso em nome dos homenageados e destacou o momento de confiança da empresa, que projeta crescimento de 3% em 2018. Já o prefeito Marcos Vinícius agradeceu a homenagem e falou das ações positivas desenvolvidas à frente da Prefeitura e que vem colocando o município em destaque. “Estamos fazendo uma gestão de excelência, priorizando o cidadão. Para nós, este reconhecimento significa que estamos no caminho certo”, disse.

CONGRESSO AMM

A Prefeitura de Coronel Fabriciano participa nesta terça e quarta-feira, em Belo Horizonte, do 35º Congresso Mineiro de Municípios. Com o tema “Cidades: é aqui que eu vivo! O município é de todos”, o evento enfatiza a importância da gestão municipal para o cidadão e apresenta aos gestores, parlamentares, servidores públicos e sociedade as melhores ferramentas e caminhos a seguir na gestão de uma administração eficaz.