PROCURA POR VACINA CONTRA GRIPE AINDA É BAIXA EM IPATINGA

A nove dias do fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe, prorrogada até 15 de junho, somente 38.169 pessoas foram vacinadas em Ipatinga, o que corresponde a 66,38% da população-alvo. O total estimado é de 51.748 pessoas, o equivalente a 90% do público que faz parte dos grupos considerados “mais suscetíveis” ao agravamento de doenças respiratórias. O alerta principal é para a vacinação das crianças de seis meses a menores de cinco anos (43% imunizados), gestantes (43%) e professores (44%), que ainda estão com baixa cobertura vacinal.

A Secretaria de Saúde reforça que as doses recebidas para a campanha são quantificadas para atender especificamente estes grupos de pessoas, mais suscetíveis a evoluir para quadros graves da doença, gerando internações e até mesmo óbitos.

Além desses grupos prioritários, as vacinas gratuitas são destinadas a indivíduos acima de 60 anos de idade, puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da área da saúde e pacientes com doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, em qualquer faixa etária, com indicação e prescrição médica.

A Secretaria de Saúde de Ipatinga disponibiliza a vacina em 15 unidades básicas da rede, com exceção das Unidades de Saúde dos bairros Vale do Sol, Nova Esperança, Parque das Águas, Bom Jardim II e Vila Formosa. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h.

Conforme esclarece a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, “esta é a oportunidade final para quem ainda não se vacinou proteger-se contra a doença. A queda na temperatura é um motivo de alerta, em especial para pessoas que têm algum tipo de doença crônica e estão mais suscetíveis à gripe. A doença está por aí e, por isso, é importante se proteger”, explicou.

Ainda segundo Mara, tradicionalmente os idosos têm maior engajamento nas campanhas de vacinação contra a gripe. “Os idosos já estão há 20 anos fazendo parte da campanha e percebem há mais tempo as vantagens da vacinação”, pontua. Sobre gestantes e crianças, ela expõe que “a baixa procura destes grupos preocupa, porque a vacina é proteção dupla: para a mãe e para o filho”. As grávidas estão no grupo de risco da gripe porque têm maiores dificuldades no aparelho respiratório. “Elas são mais vulneráveis”, acrescenta.

A diretora explica que muitas mulheres deixam de se proteger por temores infundados de que a imunização pode fazer mal. “Isto é falta de informação”. Ela esclarece que as vacinas indicadas na gravidez não são feitas de vírus vivo e, portanto, não oferecem perigo. São elas para a Influenza, Hepatite B e Dupla bacteriana.

No dia da vacinação, é importante apresentar a identidade. No caso de crianças, será necessário levar o cartão de vacinas. Puérperas devem portar certidão de nascimento da criança, enquanto pessoas com doenças crônicas na faixa etária dos cinco aos 59 anos precisam de indicação médica. O comprovante de vínculo empregatício e atuação na área é recomendado para os profissionais da saúde.

PREVENÇÃO

Mesmo quem já tomou a vacina em anos anteriores deve ir novamente à unidade de saúde. “Os vírus passam por mutações. Por isso a vacinação deve ser realizada todos os anos. A vacina pode reduzir o risco das sérias complicações causadas pela gripe, como pneumonias e até mesmo o óbito”, enfatiza a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde.

Além da vacinação, também é necessária a adoção de medidas preventivas como a lavar frequentemente as mãos, manter os ambientes ventilados, evitar aglomerações de pessoas, não compartilhar objetos de uso pessoal e proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Na presença de sintomas de gripe, como febre alta, dores de cabeça, dor de garganta e tosse, deve-se procurar uma unidade de saúde para uma avaliação.