PROJETO AÇÃO E CIDADANIA CHEGA A BELO ORIENTE

Nesta terça-feira (12), das 14h às 17h, o Instituto Cenibra irá realizar mais uma edição do Projeto Ação e Cidadania. O evento será na Escola Municipal Bom Jesus do Bagre, no Distrito de Bom Jesus do Bagre em Belo Oriente.

Aproximar-se da comunidade de forma a promover reflexão, integração e cidadania. Assim foi reestruturado o Projeto Ação e Cidadania, do Instituto Cenibra, que trabalhará neste ano os vetores de Cultura, Meio Ambiente, Saúde, Lazer e Institucional. Para isso, o Instituto reuniu parceiros das diversas áreas para elaborar ações relevantes de transformação social.

Na área cultural haverá Oficinas de “Maquiagem Artística”, “Dobradura em papéis – Arte Japonesa”, “Danças Urbanas”, além da oficina de “Trabalhos Manuais de Pintura em Celulose e Fotografia em Aquarela” ministrada pelo ex-empregado da Cenibra, José de Assis. Em relação a meio ambiente, haverá a oficina “Casa Orgânica, Atitudes Sustentáveis”, Distribuição de Mudas Nativas e Palestra ambiental com a Polícia Militar de Minas Gerais.

O lazer será a partir de dinâmicas esportivas, parede de escalada e slackline, além de uma cabine fotográfica divertida. E na saúde será oferecida orientação sobre Saúde Bucal e entrega de kit de higiene bucal, Orientações Gerais de Saúde (Parceria com a Secretária Municipal de Saúde) e Aferição de Pressão e Teste de Glicemia.

A comunidade também terá acesso a corte de cabelo, agendamento para emissão de Carteira de Identidade (Parceria com a Polícia Civil), disponibilização de foto 3×4, e Dia de Beleza.

Durante o evento, a Cenibra disponibilizará um ponto de atendimento Fale Conosco para esclarecer dúvidas sobre a empresa e sua atuação, bem como orientar a comunidade quanto aos canais de solicitação e reclamações.

O Projeto Ação e Cidadania este ano já promoveu uma edição na comunidade de Naque Nanuque (Açucena). A programação de junho conta ainda com ações em Esmeralda de Ferros (Ferros), dia 15/6, em Periquito dia 25/6, em Florália (Santa Bárbara), dia 28/6. Em julho o Projeto chegará ao Distrito de Alfié (São Domingos do Prata) e em Agosto irá para a comunidade de Estiva e Santa Rita (Peçanha) e Taquaral (Guanhães).

“O Ação e Cidadania é um dos 50 Projetos que realizamos nos municípios de atuação. A partir de ações como esta, o Instituto Cenibra reforça seu compromisso de manter-se sensível e atualizado às demandas das comunidades, estabelecendo um diálogo transparente, ético e integrado, contribuindo para o desenvolvimento equilibrado e sustentável”, avalia Leida Hermsdorff Horst Gomes, Coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, também responsável pelo Instituto Cenibra.