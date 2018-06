QUARTA TEM JOGO E MÚSICA AO VIVO NO SHOPPING VALE DO AÇO

Toda quarta é dia de Happy Hour no Shopping Vale do Aço, mas nesta quarta-feira (27), dia em que a seleção brasileira faz seu terceiro jogo na fase classificatória, é mais que especial. Em ritmo de muita alegria e festa, excepcionalmente a atração musical começa mais cedo. O cantor Leno é quem comanda o show e dessa vez trouxe uma programação bem diferenciada, com samba, MPB e sertanejo.

Além da boa música, os clientes poderão assistir os lances da partida em um telão posicionado na praça com uma sonorização que parece de estádio. Dia de jogo também é dia de chopp gelado e petiscos, mas para quem curte outras opções existem uma infinidade de escolhas gastronômicas para os clientes na praça de alimentação.

“Cantar na praça é reencontrar amigos, o público me conhece e me sinto muito à vontade. Dia de jogo vai ser melhor ainda, vamos comemorar com a galera embalada por mais uma vitória do Brasil.”, comenta o músico sobre o seu regresso ao Mall.

Serviço:

Happy Hour especial pós-jogo – Leno

Data: 27/06

Horário: 17h00

Local: Praça de alimentação

Show gratuito