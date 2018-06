SALDO DE EMPREGOS DAS MPE MINEIRAS JÁ SUPERA 2017

O saldo de empregos das Micro e Pequenas Empresas (MPE) mineiras, gerado nos quatro primeiros meses deste ano já é 86% maior que as vagas registradas no mesmo período de 2017. O saldo acumulado entre janeiro e abril foi de 35.971vagas contra 19.341 empregos gerados no ano anterior. Somente em abril, foram mais de13,6 mil postos de trabalho gerados pelas MPE. É o que mostra o levantamento do Sebrae Minas, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que considera o saldo de emprego como a diferença entre o número de demissões e contratações no período.

De acordo com o estudo, em abril, as MPE registraram 97.148 admissões e 83.404 desligamentos, gerando assim o segundo maior saldo de empregos no país, atrás apenas de São Paulo que obteve um saldo 28,6 mil empregos.

No período, as regionais Centro e Sul de Minas tiveram os melhores resultados, somando 49% do saldo obtido em todo o estado. Já as cinco cidades mineiras que as MPE geraram mais admissões que desligamentos foram: Belo Horizonte (2.478 vagas), Contagem (651 vagas), Uberlândia (578 vagas), Juiz de Fora (369 vagas) e Ipatinga (261 vagas).

No mês, as MPE de todos os setores tiveram desempenho positivo. Destaque para Serviços e Agropecuária, responsáveis por 8,8 mil vagas, mais da metade do saldo de emprego obtido pelas MPE mineiras.

No ranking das atividades com o maior saldo de empregos gerado pelas MPE em Minas Gerais estão: serventes de obras (1.088 vagas), motorista de caminhão (776 vagas), auxiliar de escritório (727 vagas), trabalhador da cultura de café (700 vagas) e trabalhador volante da agricultura (608 vagas).

Em relação ao perfil dos empregados do saldo de empregos gerado pelas MPE, quase 70% são homens e 68% têm Ensino Médio completo e/ou Ensino Superior incompleto. O salário médio de admissão nas MPE ficou em R$ 1.014,8, em abril.