SENAI DE TIMÓTEO PRESENTE NA 10ª EDIÇÃO DA OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO

Alunos do Senai Timóteo, irão apresentar durante a 10ª Edição da Olimpíada do Conhecimento que acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, em Brasília, entre os dias 5 e 8 de julho, projetos de Automação de Sistema de Irrigação com reaproveitamento da água da chuva e fornecimento de energia para o sistema, através de geração de energia fotovoltaica e um Dispositivo que proporciona aos profissionais que trabalham com esmerilhadeira, melhor condição ergonômica, redução de acidentes e aumento da produtividade.

308 projetos foram inscritos em todo Brasil, dos quais 50 foram selecionados para a fase nacional. Dos 4 projetos selecionados em Minas Gerais, dois foram desenvolvidos no Centro de Formação Profissional Senai Luciano José de Araújo, em Timóteo: um na categoria Produto Inovador e outro na categoria Processo Inovador. Vale destacar nessa última categoria, que a Unidade é a única a representar o Estado.

“Estamos orgulhosos e na torcida por nossos representantes. A olimpíada do conhecimento é uma ferramenta de transformação da Indústria, estimulando a capacidade empreendedora, criatividade e raciocínio lógicos, competências cada vez mais demandadas pelo setor produtivo”, pontua Telmo Bianchini, gerente do Senai – Timóteo.

Na categoria Produto Inovador, são propostos novos materiais, alimentos, softwares, hardwares, componentes, instrumentos e ferramentas. Já em Processo Inovador, os participantes buscam a melhoria de processos produtivos a partir da criação ou adaptação de novas máquinas ou equipamentos.

O Inova Senai é uma ação de abrangência nacional que desafia alunos e docentes da instituição a pôr em prática conhecimentos e desenvolver produtos e processos inovadores alinhados às necessidades e aos interesses da indústria brasileira.

A OLIMPÍADA

A Olimpíada do Conhecimento 2018 vai apresentar, em um espaço de 25 mil metros quadrados, a Cidade Inteligente e a Escola do Futuro. Nesses ambientes, o SESI e o SENAI vão mostrar inovações que prometem melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos e revolucionar a educação.

A Olimpíada é uma forma de estimular o interesse dos jovens pela educação profissional e apontar as tendências no mundo do trabalho. Nesta edição, o evento busca conscientizar os brasileiros da importância da formação dos profissionais responsáveis pela sociedade do futuro.