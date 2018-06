SESI IPATINGA PARTICIPA DO CAMPEONATO MINEIRO DE KUNG FU WUSHU

A Escola de Esporte Sesi Ipatinga, participará no próximo sábado, (16), do Campeonato Mineiro de Kung Fu Wushu na modalidade de Sanda (Boxe Chinês), valendo vaga para o Campeonato Brasileiro que será realizado no Paraná, no mês de setembro.

Cinco atletas representarão a Unidade: Rogério Castilho (adulto, até 65kg), Edione Freitas (adulto, até 70kg), Fellipe Galli (adulto até 80kg), Jair Pereira (juvenil, até 65kg) e Patrícia Paranhos (adulto, até 56kg).

O destaque nessa competição é a professora e técnica do Sesi, Patrícia Paranhos, que após 8 anos sem participar de eventos competitivos retornará aos tatames. Patrícia traz um histórico de grandes conquistas e é ex-atleta da Seleção Brasileira.

“Estou muito feliz de retornar aos campeonatos. A expectativa será de uma boa luta, visto que enfrentarei uma adversária experiente e com ritmo intenso em competições”, compara a atleta que retomou aos treinos a seis semanas. “Ganhando ou perdendo, a emoção de voltar às competições será única”, reforçou Paranhos.