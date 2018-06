SESI PROMOVE ETAPA VALE DO AÇO DOS JOGOS 2018

Mil atletas – industriários, representarão mais de 20 empresas da região metropolitana do Vale do Aço nos próximos dias durante a 21ª etapa dos Jogos Sesi 2018, em Ipatinga.

O supervisor de esportes e atividades físicas empresariais da Escola Sesi Santa Rita de Cássia, Eduardo Xavier, explica que 15 modalidades serão disputadas este ano, dentre elas xadrez, futsal, voleibol, atletismo, handebol, judô e queimada. Os classificados garantem vaga na etapa regional leste que acontecerá em novembro, na cidade de João Monlevade.

Durante solenidade de abertura, o vice-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato, parabenizou a atuação da instituição. “O Sesi estimula um estilo de vida mais saudável, contribuindo para o aumento da produtividade, qualidade de vida e engajamento dos industriários seja na quadra, no campo ou no ambiente de trabalho”.

Para Gaggiato a competição reforça valores importantes como espírito de equipe, liderança, superação e união. “Parabéns aos inscritos. Aqui todos são vencedores. Os jogos são muito mais que uma disputa, é uma grande confraternização entre as empresas e os trabalhadores”, finalizou desejando bons jogos.

Fabrício Lara, presidente do Sinpava, elogiou a iniciativa das empresas e dos industriários. “Minha admiração aos industriários que defenderão suas empresas, e aos empresários que apoiam essa iniciativa, valorizando o esporte com foco na vivência de valores essenciais para a vida”.

A gerente da Escola Sesi Santa Rita de Cássia, Cléia Chamon, agradeceu a participação e reforçou o sucesso dos Jogos Sesi na região. “É um orgulho contar com a participação e empenho dos industriários. A cada edição, obtemos resultados cada vez mais positivos que nos motivam a dar continuidade em ações como esta”, disse.

Após a solenidade de abertura, uma partida amistosa de futsal foi promovida entre a Usiminas e a Sankyu, campeã e vice da última edição dos Jogos.