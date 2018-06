SEST SENAT PROMOVE DIA DA SAÚDE A TAXISTAS E MOTOTAXISTAS DE IPATINGA

Através das Secretarias de Saúde e Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), a Prefeitura de Ipatinga está viabilizando atendimentos de saúde gratuitos a taxistas e mototaxistas da cidade. A ação acontece a partir das 9h da próxima terça-feira (26), no estacionamento do Estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão.

O benefício é proporcionado à categoria por meio do Programa CNT-Sest Senat de Prevenção de Acidentes – etapa Transportando Saúde nas Cidades. A proposta do evento é oferecer melhores condições de saúde aos trabalhadores do transporte e assim contribuir para um trânsito mais seguro.

Além de uma série de atendimentos, os motoristas e motociclistas receberão dicas nutricionais e orientações sobre os riscos do uso de álcool e drogas. Consultas de saúde bucal, assistência psicológica e fisioterápica com foco na prevenção de doenças da coluna são outros serviços previstos.

De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, “a iniciativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e do Sest Senat é importantíssima, já que valoriza esses profissionais, oferta mais qualidade de vida aos trabalhadores e também contribui para um trânsito mais seguro em Ipatinga”.

A pedido do prefeito Nardyello Rocha, ficou acertado com o Sest Senat que qualquer pessoa pode participar deste evento. É certo que a prioridade são estes trabalhadores, mas todos os motoristas e cidadãos terão atendimentos gratuitos de saúde. Os interessados poderão ir ao estacionamento do Ipatingão e receber um atendimento de qualidade.