SHOPPING VALE DO AÇO PROMOVE ENCONTRO DE FUSCAS

O Shopping Vale do Aço e os grupos “Antigos do Vale” e “Clube do Fusca Vale do Aço” uniram-se para celebrar o Dia Mundial do Fusca com uma exposição de Fuscas e Carros Antigos. O evento será nesta sexta-feira (22), partir das 19h no quinto andar do estacionamento do Shopping. A exposição será aberta ao público e gratuita.

Criado na Alemanha, o Fusca se tornou uma paixão no Brasil. Reconhecido como carro de força e extremamente confiável, o fusca se consagrou como um dos carros mais charmosos da frota nacional.

O Dia Mundial do Fusca – 22 de junho – foi escolhido justamente por que nesse mesmo dia, no ano de 1934, foi assinado o contrato de produção do veículo por meio de seu criador, Ferdinand Porsche e o Conselho da Indústria Automotiva Alemã (RDA), que iniciou o desenvolvimento do modelo.

É um belo resgate do passado, em que o público certamente vai relembrar e prestigiar veículos que não mais são produzidos, mas que fizeram história e estão imunes à corrosão do tempo.

Serviço:

Encontro de Fuscas

Data: Sexta-feira, 22 de junho

Local: Shopping Vale do Aço, estacionamento 5º piso

Horário: a partir das 19h