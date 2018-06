SHOPPING VALE DO AÇO PRONTO PARA A COPA

Futebol é o esporte mais popular do planeta. Uma paixão que une pessoas de diferentes origens, gostos e raças em uma democrática celebração. Como diria o sábio jornalista e dramaturgo, Nelson Rodrigues, “Uma torcida não vale a pena pela sua expressão numérica. Ela vive e influi no destino das batalhas pela força do sentimento”.

Pensando em reunir toda essa paixão, energia e garra da nossa torcida brasileira, o Shopping Vale do Aço estruturou um espaço ideal para reunir amigos e familiares para assistirem aos jogos da Copa do Mundo. Uma decoração temática envolverá os torcedores no clima do mundial, com muito verde, amarelo, bandeiras e energia positiva. Os jogos serão transmitidos em um grande painel de led, com visão em toda a Praça de Alimentação.

Futebol, na maioria das vezes, vem acompanhando de um chopp bem gelado, mas no Shopping Vale do Aço tem opções para todos os gostos e idades. Com uma Praça de Alimentação diversificada, o cardápio mais que variado já está confirmado durante os jogos.

“Queremos que nossos clientes se sintam muito confortáveis, como se estivessem em suas casas. Essa é a motivação de todo esse esforço em fazermos uma decoração temática, temos certeza que nossos clientes vão sentir uma alegria tão contagiante quanto a dos estádios”, explica Rafael Martinz, gerente de marketing do Shopping Vale do Aço.

HORÁRIOS DIFERENCIADOS

Nos dias de jogos do Brasil as lojas e quiosques serão fechadas 30 minutos antes das partidas e reabertas 30 minutos após o término. No dia 22/06, em que o jogo do Brasil é às 9h, a Praça de Alimentação abrirá mais cedo para atender ao público.

TROCA DE FIGURINHAS

Além desse espaço especial, os colecionadores de figurinhas do Álbum da Copa podem se reunir para trocar figuras e baterem em papo em posto oficial em frente a loja de Orthocrin. Um volume considerável de clientes já se encontram por lá e como César Morin, de 12 anos, que já saiu com seu álbum completo. “Foram tantas trocas que já estou quase conseguindo completar outro álbum”, afirma.

Todos os jogos do Brasil e os principais do Mundial serão transmitidos na Praça de Alimentação, de acordo com o horário de funcionamento do Mall.