SHOPPING VALE DO AÇO RECEBE FEIRA DO GARIMPO MERCANTE

No próximo domingo (24), o Shopping Vale do aço recebe a Feira do Garimpo Mercante. O projeto, nascido de um outro projeto, o Bem Bordado, tem como propósito valorizar o artesanato e produtos regionais, trabalhando os conceitos de identidade local, cidade sustentável, turística e atrativa. A Feira busca ainda fortalecer uma economia criativa, aproximando o artesão-artista de seus consumidores.

A programação do Garimpo será aberta às 12h com o Samba de Raiz, show com Elizeu Gomes e Sóstenes Araújo.

De 14 às 16h, será promovida uma Oficina de artesanato em papel. Sandra Helena e Olga Giviziez vão apresentar aos alunos formas criativas de reaproveitamento de papeis, como embalagens de sacos de cimento, transformando-as em peças decorativas, cheias de personalidade.

A palestra O Valor do Intangível e a Sustentabilidade para as Marcas, pela designer carioca, Isabela Maroto, será outra atração do evento agendada para acontecer entre 16h15 e 17h30. A palestra abordará modelos de negócios em transformação, da zona de conforto aos novos comportamentos, percepções sobre mudanças, dinâmicas e tendências nas relações entre estratégias e gestão de marca.

A estilista e artista visual, Vanuza Bárbara, em parceria com advogada, especialista em Direito da Moda e representante do movimento Fashion Revolution, Patrícia Barbosa, leva para a Feira a oficina Roupas com afeto. A atração consiste em motivar os alunos a customizar roupas usadas, mas em bom estado, para serem doadas a quem precisa.

Uma das atividades programadas para a Feira, o curso Estratégia e Gestão de Marcas, será desenvolvida por Isabela Maroto, nos dias 22 e 23 de junho, na sede do Sebrae, no bairro Cidade Nobre. O curso pretende trazer às novas marcas e às marcas que já estão no mercado, reflexões, indicadores e ferramentas que colaborem na elaboração das estratégias que cada marca desenvolve para seu negócio. Elucidar situações e questões cotidianas que as marcas apresentam também é um dos objetivos do curso, segundo Isabela Maroto. Ela antecipa que, durante as eulas, será sugerido aos alunos que reconstruam o mapa da sua marca, pensando mudanças possíveis dentro de cada realidade e visualizando como refletir mais estrategicamente sobre seu empreendimento.

O curso será ministrado de 14 às 17h, no dia 22 de junho. No dia 23, a aula será de 9 às 11h30 e de 14 às 17h.

As inscrições para expositores e interessados nas oficinas podem ser feitas pelos telefones (31) 9 8829.9591 e (31) 9 8561.2302 ou ainda pelo e-mail: garimpomercante@gmail.com. Por esses canais, o público poderá ainda obter mais informações sobre o evento.