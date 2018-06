SHOPPING VALE DO AÇO VOLTA A FUNCIONAR NORMALMENTE

Após o fim da paralisação dos caminhoneiros, o Shopping Vale do Aço já retoma suas operações com pleno funcionamento nesta sexta-feira (1º), das 10h às 22h. Com a proximidade do Dia dos Namorados, os clientes podem aproveitar a promoção “Amor em campo”, na qual os clientes ganham um balde de pipoca personalizado, ao comprarem R$200 em lojas participantes, segue até o dia 18 de junho.

Além de comemorar o Dia dos Namorados, o Shopping também será uma excelente opção de espaço para acompanhar os jogos e se divertir com a família e amigos. Um telão está programado para exibir os jogos da Copa na praça de alimentação a partir de 14/06, assim as torcidas podem estar reunidas para celebrar as vitórias.

Além desse telão, o shopping estruturou um espaço cenográfico que imita um estádio, com uma réplica da tão disputada taça. E os colecionadores de figurinhas do álbum da copa continuam podendo efetuar suas trocas em um espaço dedicado em frente à loja Orthocrin.

DOMINGO PARA A FAMÍLIA

Também neste domingo (03), as lojas e quiosques do Shopping Vale do Aço funcionam em horário recentemente implantado aos domingos, das 14h às 20h. O hipermercado Consul das 10h às 19h. Já o horário da Praça de Alimentação e Entretenimento permanece o mesmo.