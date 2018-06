SINDICATO DO VESTUÁRIO DEBATE GESTÃO DE MARCAS E BRANDING

Dando sequência ao II Encontro da Cadeia Produtiva do Negócio da Moda, o Sindicato do Vestuário – Sindivest – Delegacia Vale do Aço, através do Programa de Competitividade Industrial Regional – PCIR, e apoio da Fiemg Regional Vale do Aço, promoveu no dia 21/06, a palestra “Mudanças e Dinâmicas nas Relações entre Estratégia de Marca/Branding, Gestão de Negócios e Sustentabilidade”.

Convidada a abordar o tema, a consultora em Estratégia e Gestão de Marcas, Isabela Marotto, destacou as competências em aplicar conhecimento de maneira competitiva, personalizada e lucrativa nas trocas, relações e relacionamentos que estabelece em suas cadeias de valor tanto na moda usual, quanto na moda corporativa.

“Produtos, serviços e até modelos estratégicos são copiáveis, porém o conhecimento competitivo passa a ser a única vantagem que as empresas possuem, surgindo o que chamam de empresas do conhecimento: cujas arquiteturas e fronteiras sejam organizadas para refletir suas capacidades e competências em aplicar conhecimento de maneira competitiva”, disse.

Para a consultora, o branding agrupa soluções que uma marca necessita como criação, administração e reposicionamento, considerando as percepções do consumidor em relação a qualidade.

“Sabemos que a divulgação de uma marca, perpassa transversalmente, entre publicidade, moda, design, marketing, fotografia, arquitetura, e não atualizar uma marca, colocando o brand equity em risco, deveria ser um dos fatores observados mais atentamente, considerando as reinvenções do mundo, do consumo e as transformações full time que a realidade contemporânea apresenta”, explica.

De acordo com a delegada do Sindivest Vale do Aço, Maria Aparecida da Rocha Temponi, o evento é uma sequência dos trabalhos que o sindicato está desenvolvendo junto às empresas associadas para fortalecer o seguimento da indústria do vestuário, e também a todos os profissionais envolvidos na cadeia da moda usual e corporativa.

“O objetivo do sindicato de debater o tema é instigar as empresas à reflexão sobre qual valor a marca tem para seu cliente, como administrar esse valor e qual o posicionamento da mesma, perante a sociedade. Essa iniciativa faz parte de um plano estratégico da entidade para que as indústrias do vestuário sejam mais competitivas, a fim de tornar a região um polo da moda criativa, justa e sustentável”, justifica.

Patrícia Barbosa, consultora de projeto social da Fiemg, acredita que o desenvolvimento regional perpassa pela consolidação de negócios competitivos, sustentáveis e com propósito. “O papel da Fiemg Regional Vale do Aço é apoiar os sindicatos e fomentar parcerias que envolvam os públicos de relacionamento das organizações buscando agregação de valor e estratégias para a melhoria da gestão das indústrias locais, principalmente pelo associativismo”, complementa.

O Sindivest funciona no prédio da Fiemg – Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431 – Horto – Ipatinga. Telefone 3824-2743 ou email sindvestva@fiemg.com.br