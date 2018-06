SINDIVEST PROMOVE PALESTRA SOBRE ESTRATÉGIA DE MARCAS

“Mudanças e Dinâmicas nas Relações entre Estratégia de Marca/Branding, Gestão de Negócios e Sustentabilidade” será tema de palestra promovida pelo Sindicato das Indústrias do Vestuário – Sindivest Delegacia Vale do Aço, na próxima quinta-feira (21), às 18h30, no auditório da Fiemg, em Ipatinga.

A palestra, inserida na programação do II Encontro da Cadeia Produtiva do Negócio da Moda, visa refletir as capacidades e competências em aplicar conhecimento de maneira competitiva, personalizada e lucrativa nas trocas, relações e relacionamentos que estabelece em suas cadeias de valor nas modas usual e corporativa. “Com tantas transições: social, cultural, econômica, ambiental, novos indicadores desafiam os modelos de negócios na criação de produtos e serviços”, explica a consultora em Estratégia e Gestão de Marcas e mestre em Educação com MBA Executivo em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios – FGV, Isabela Marotto.

O evento é gratuito e as vagas limitadas. Inscrições pelo sympla através do link https://www.sympla.com.br/branding-gestao-de-negocios-e-sustentabilidade__303102. Informações pelo telefone 3824-2743 ou e-mail: sindvestva@fiemg.com.br