TECNOLOGIA: A COPA DO MUNDO ALÉM DO FUTEBOL

A primeira edição do campeonato foi em 1930. A França derrotou o México por 4×1 e os EUA venceram a Bélgica por 3×0, jogados simultaneamente, em Montevidéu, no Uruguai.A busca por inovação iniciou na Copa de 1954, quando foi realizada a primeira transmissão ao vivo de uma partida. Apenas oito países europeus receberam o sinal de TV e apenas quem tinha um televisor pôde acompanhar.

Os brasileiros só conseguiram assistir pela televisão em 1962, na Copa do Mundo no Chile. E, naquela época, nem era ao vivo. As fitas com as imagens dos jogos tinham que vir ao Brasil de avião. Os jogos eram transmitidos com até dois dias de atraso.

Muita coisa mudou.E a Copa do Mundo se tornou o evento esportivo mais assistido do mundo. Com isso, a cada edição, novidades tecnológicas são apresentadas ao público.

OPORTUNIDADE DE VENDA

Com tantas inovações, os benefíciosse estendem para as empresas em países onde o esporte é popular, como é o caso do Brasil. De acordo com o Google, na última Copa foram mais de 2 bilhões de buscas sobre o assunto dentro da plataforma.Quase 50% dos consumidores brasileiros pretendem realizar alguma compra relacionada ao evento.

O estudo da SPC Brasil e da CNDL, mostra que 33% dos empresários dos ramos de comércio e serviços estimam que as vendas devem aumentar durante os jogos. Segundo eles, o crescimento médio das vendas deve ser de 20% em relação ao mês anterior ao mundial.

Enquanto isso o e-commerce brasileiro cresce 24% no período dos jogos. Segundo a Neoassist, empresa de software e consultoria, a última Copa do Mundo aumentou a demanda de atendimento por chat online em 18% e por e-mail em 27%.

Por tanto, é preciso estar bem preparado para receber seu público, não só nos estabelecimentos físicos, mas principalmente para o relacionamento online. Assim como todo grande evento, é um bom momento para fidelizar os consumidores com ofertas, paralembra-loda sua marca após o fim dos jogos e procurá-lo diante da sua necessidade.

TECNOLOGIAS DENTRO DO CAMPO

BOLA INTERATIVA

A bola oficial da Copa, a Adidas Telstar 2018, ao aproximar de um smartphone, transmite conteúdos ao aparelho, como informações sobre a composição da bola e desafios interativos. O dispositivo se comunica via NFC (Near Field Communication ou, traduzindo, comunicação por campo de aproximação).

RELÓGIO INTELIGENTE

Com o nome de Big Bang Referee, é um relógio utilizado pelos árbitros do campeonato. Ele vibra quando um gol é marcado. As traves e as bolas possuem um chip de localização. Quando a bola ultrapassa a linha do gol, um chip envia um sinal para o relógio. O aparelho tem uma versão para usuários comuns também. Não informa sobre o gol, mas notifica sobre resultados e horários das partidas.

ÁRBITRO ASSISTENTE DE VÍDEO

O sistema VAR (VideoAssistant Referee ou árbitro assistente de vídeo) é composto por um conjunto de câmeras que transmitem as imagens para um assistente rever as jogadas. O VAR pode ser usado em casos de dúvida de gol, pênaltis, cartões vermelhos e quando um juiz penaliza o jogador erroneamente. Os assistentes de vídeo reproduzem as imagens em seus monitores e transmitem as suas conclusões ao juiz. O árbitro pode ver as imagens em um tablet na lateral do campo.

CÂMERAS SUSPENSAS

O sistema mostra uma versão 3D do lance, tirando as dúvidas se a bola entrou ou não. São posicionadas sete câmeras em cada gol, com capacidade de gravação em alta velocidade. O sistema é capaz de gravar o lance e salvar em minutos uma versão 3D.

FORA DO GRAMADO

As empresas já perceberam que a internet é uma aliada. Com milhares de pessoas interessadas em assistir, mas sem tempo de parar na frente de uma TV, o Grupo Globo ensinou seus telespectadores a acompanharem os jogos da Copa do Mundo ao vivo na internet, através de seus canais oficiais.

No celular e tablet, o usuário precisa apenas logar em um dos aplicativos Globoplay ou Globosat Play. O Globoplay exibe as partidas ao vivo de forma gratuita. A transmissão é para todo território nacional.