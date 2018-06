TORNEIO DO MENTES BRILHANTES TEM CAMPEÃO ABSOLUTO EM IPABA

O Chess Cup Ipaba 2018, torneio de xadrez promovido neste domingo no Contém Cultura de Ipaba, deu um xeque-mate na monotonia que costuma tomar conta do domingo. Na sala multicultural, o evento reuniu 42 jogadores de várias cidades, além de um enxadrista paulistano, o engenheiro Bruno Henrique Conti, que conquistou o título de campeão absoluto do torneio. Lucas Teixeira Silva, de Ipatinga, ficou com o título de vice-campeão, e Arthur Magno Pereira de Souza, de Frei Inocêncio, com o terceiro lugar.

Bruno Henrique Conti disse que decidiu participar do torneio por dois motivos principais, porque gosta muito do esporte e pela vontade de apoiar o projeto Mentes Brilhantes. “Vim de uma comunidade carente e, aos 12 anos, conheci um professor que me ensinou a jogar, me tirou das ruas. Graças ao xadrez, ganhei uma bolsa de estudos e pude cursar engenharia. Na faculdade, eu dava aula de xadrez para os alunos. Não consigo ver a minha vida sem o xadrez”, enfatiza, elogiando o ótimo nível dos enxadristas participantes do Chess Cup Ipaba.

Bruno foi vice-campeão paulista da Sub-16, atrás de André Diamante, um enxadrista brasileiro, detentor do título de Grande Mestre Internacional de xadrez, concedido pela FIDE em 2009. Em 2007, Bruno venceu o campeonato panamericano universitário no Rio de Janeiro, categoria Sub-18, e, mais recentemente, jogos estaduais de Minas, promovido pelo Sesi, em Belo Horizonte. Bruno venceu ainda torneios regionais de santos e alguns do circuito paulista.

MENTES BRILHANTES

Entre os jogadores do torneio, estiveram participantes do Mentes Brilhantes, um projeto dedicado ao ensino do esporte na rede pública de educação, coordenado pelo Cabo Fabiano Duarte dos Santos O projeto nomeou o prêmio conquistado por Mariana Souza Couto, na categoria feminina, e Adrian Samuel Almeida Silva, na categoria masculina. Fabiano Duarte dos Santos conquistou o título de Campeão Ipabense.

O Chess Cup teve início às 7 horas, com um café da manhã para os jogadores. Em seguida, foram promovidos os jogos divididos por categorias segundo a idade dos participantes. Ao todo, foi realizada uma série de sete rodadas, finalizada com a premiação dos jogadores, que receberam medalhas, troféus e presentes doados por apoiadores do torneio.

SUCESSO

Há um ano, o Cabo Fabiano Duarte implantou em Ipaba o projeto Mentes Brilhantes, um Xeque-Mate na Criminalidade, promovendo o esporte por meio de jogos nas escolas. O Ipaba Chess Cup é o primeiro grande evento público realizado entre os alunos do projeto, segundo informação de Fabiano, que classificou o evento como um sucesso. “O torneio contou com a participação de 16 alunos do projeto já se destacando, empatando com jogadores adultos”, sublinhou Fabiano. Segundo ele, o evento do domingo já despertou o interesse de mais pessoas em participar do projeto, “inclusive a partir do depoimento dos pais, que já têm divulgado na comunidade os benefícios do xadrez para a formação dos seus filhos”.

Entre as mães que prestigiaram o torneio, estavam Maria Aparecida Souza, mãe da campeã do Chess Cup 2018, e campeã mineira na categoria Sub-8, em 2017, Mariana Souza Couto. Adriana Almeida Souza levou seus três filhos para participar do torneio, dentre os quais o vencedor do Chess Cup 2018, Adrian Samuel Almeida, que também foi campeão ipabense no ano passado. Outra mãe presente foi Jussara Martins, que inscreveu seu filho no projeto buscando melhorar sua capacidade de concentração na escola, um recurso que, segundo ela, “deu muito certo, por isso já reduzimos seus medicamentos contra a ansiedade”, comemora.

Geraldo Antônio da Silva Filho, um dos curadores da Fundação Brasileira de Xadrez, participou do torneio ao lado dos filhos, Lucas Teixeira Silva , vice-campeão do Chess Cup Ipaba 2018, campeão brasileiro e mineiro por diversas vezes; e Samuel Teixeira Silva, que também já foi campeão brasileiro.

Para o agente cultural do Contém Cultura, Jeremias Santos, o torneio é mais uma prova de que a sala multicultural vem cumprindo o seu principal propósito, ser um espaço de promoção da cultura em Ipaba. “Por meio desse projeto, podemos dizer seguramente que nossa cidade está evoluindo”.

O Chess Cup Ipaba foi uma realização do projeto Mentes Brilhantes, com o apoio da Cenibra, patrocinadora do Contém Cultura que sediou o evento. O torneio contou ainda com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio de sua Secretaria de Educação, e do Consep de Ipaba.