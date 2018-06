USIMINAS ABRE VAGAS PARA O PROGRAMA APRENDIZ 2018

A Usiminas anunciou a abertura do processo seletivo para o programa de Aprendiz 2018, referente ao segundo semestre. As vagas são destinadas a jovens que estejam cursando o ensino médio, inclusive PCD (Pessoa com Deficiência). Para participar os interessados devem fazer a inscrição no site da Usiminas (www.usiminas.com) até o dia 17 de junho.

O Aprendiz é um programa voltado para a preparação e inserção de jovens na vida profissional. Por meio do programa, a Usiminas incentiva o desenvolvimento local e proporciona aos jovens das comunidades a oportunidade do primeiro emprego. O Analista de Recursos Humanos, Victor de Abreu Tangoda, afirma que “todos os esforços são direcionados para que o aprendiz desenvolva habilidades e competências que a Usiminas tem buscado no mercado, a fim de que seja um potencial candidato às futuras oportunidades da empresa”.

Os cursos, previstos para iniciar em agosto, serão realizados pelo SENAI, no Centro de Formação Profissional Rinaldo Campos Soares (antigo Centro de Desenvolvimento Profissional – CDP). O candidato selecionado terá direito a uma ajuda de custo, vale-transporte, plano de saúde e seguro de vida.

VAGAS ABERTAS EM IPATINGA:

Usina de Ipatinga e Unigal

– Operador de movimentação e armazenagem de cargas – aberto a alunos que estejam cursando, no mínimo, o 3º ano do Ensino Médio.

– Operador de processos siderúrgicos e Mecânico de manutenção industrial – aberto a alunos que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.

Usiminas Mecânica

– Pintura de Estruturas Metálicas – aberto a alunos que estejam cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.

Mais informações pelo telefone: 3829-4476.