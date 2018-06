USIMINAS MANTÉM ‘FÁBRICA DE ÁRVORES’ NO VALE DO AÇO

O Viveiro de Mudas da Usiminas contribui para que Ipatinga se mantenha no ranking das cidades brasileiras com o maior índice de metro quadrado de espaço verde por habitante. No local anexo à Usipa, no Bairro Horto – reconhecido como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) – são cultivadas mudas de espécies nativas da região para o uso dentro e fora do espaço.

Além de reforçarem a área verde e substituírem exemplares mortos ou danificados no próprio viveiro, as mudas produzidas são destinadas à recuperação de áreas degradadas, recomposição de matas ciliares, arborização urbana e também em quintais e jardins particulares, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida na Região Metropolitana do Vale do Aço. Segundo o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, além de Ipatinga, a Usiminas tem incentivado e prestado assistência para criação de viveiros em outras cidades do Colar Metropolitano. “Mantemos também um intercâmbio técnico com o Parque Estadual do Rio Doce.” – ressalta o executivo da siderúrgica.

HISTÓRIA

Somente em 2017, a Usiminas plantou 4.787 novas árvores em áreas internas da Usina de Ipatinga e outras 3.588, em áreas externas à empresa. Em uma ação realizada em parceria com o Clube Náutico Alvorada, na Lagoa Silvana, foram plantadas 3.127 mudas de espécies arbóreas nativas, cobrindo uma área de 38.534 metros quadrados. Outras 11 mil mudas foram doadas a diversas instituições no Vale do Aço e utilizadas em campanhas junto à comunidade. Somadas todas as iniciativas, são mais de 19000 novas árvores plantadas na região.

O Viveiro de Mudas da Usiminas começou a ser estruturado ainda durante a construção da empresa, na década de 1960. Uma área, já desmatada anteriormente, foi separada para replantio ao longo do tempo. Cerca de 60 anos depois, o que era pasto se tornou uma pequena floresta urbana. A criação oficial do viveiro ocorreu na década de 1980 e, hoje, o local é uma RPPN.

AVENTURA

O espaço tem acesso restrito e somente no ano passado foi aberto à visitação de estudantes do Vale do Aço. A Aventura no Viveiro, nome oficial da ação realizada pelo Instituto Cultural Usiminas desde 2017 no local, integra as atividades do Projeto Xerimbabo Usiminas. Estruturada por meio da contação de histórias, aborda temas como meio ambiente, preservação e sustentabilidade e a relação da Usiminas/indústria com a cidade. Os estudantes percorrem trilhas e conhecem a atividade do sementeiro, profissional fundamental para a manutenção e pelo crescimento da reserva. É ele que entra na mata em busca das melhores sementes das diversas espécies que são plantadas para a formação de novas mudas

Durante a visita, também há um tempo dedicado ao apiário e à importância das abelhas para a polinização, equilíbrio ecológico e produção de alimentos. Os exemplos práticos serão conhecidos no pomar, onde os alunos têm a oportunidade de conhecer a origem das frutas encontradas em feiras, sacolões e supermercados. Até mesmo a hora do lanche é de aprendizado com frutas frescas e sucos das frutas vistas nas árvores.

(*) O jornalista visitou a RPPN à convite da Usiminas