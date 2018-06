USIMINAS MECÂNICA RECEBE MAIS UM PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

Na noite da última sexta-feira (8), a Usiminas Mecânica recebeu o “Prêmio Top Of Quality International/2017” da Cia Internacional de Eventos & Pesquisas e da revista eletrônica Gente & Negócios Vip. A empresa de Bens de Capital foi homenageada com o certificado de excelência em gestão e qualidade em serviços e produtos.

Segundo a Cia Internacional, o evento tem como principal objetivo, divulgar o esforço de empresas no setor privado e estatal, profissionais liberais, meio artístico e cultural que atuam com destaque e credibilidade gerando resultados positivos para o desenvolvimento social e econômico do estado de Minas Gerais, e a Usiminas Mecânica foi uma das empresas indicadas por meio de pesquisa de opinião pública para receber o prêmio.

A Usiminas Mecânica foi representada pelo gerente Geral de Contratos Alfredo Carvalho de Castro e pelo gerente de Vendas Bruno Carlos Gomes. Segundo Alfredo, “receber mais esta premiação reforça o trabalho da empresa e seu destaque no contexto nacional, além de demonstrar o respeito dos órgãos avaliadores com relação à Usiminas Mecânica”.

Recentemente, a empresa mineira também recebeu o prêmio Destaques da Construção Civil, concedido pelo Instituto Mineiro de Engenharia Civil (IMEC).