USIPA COMPETE NO CAMPEONATO MINEIRO PETIZ E INFANTIL DE NATAÇÃO

Os nadadores da equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa participam, entre os dias 21 e 23 de junho, do Campeonato Mineiro Petiz e Infantil de Natação de Inverno. O evento será realizado Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, e conta com a participação de 366 atletas de 11 clubes.

O clube tricolor irá participar da competição com oito atletas na categoria Infantil: Cauã Watanabe, Ana Luiza Oliveira, João Vitor Barroso, Matheus Patrício Dalapicola, Gabriel Henrique Lima, Ana Carolina Andrade, Anna Clara Almeida e Pedro Henrique Cruz, que serão acompanhados pelo técnico Alexandre Watanabe.

Segundo a usipense Ana Luiza Oliveira, que treina no clube há 4 anos, participar do campeonato é uma experiência gratificante.“É a terceira vez que participo deste torneio e sempre supero as minhas expectativas. Estamos treinando muito e meu objetivo é melhorar as minhas marcas e trazer medalhas para a Usipa”, declara Ana.

De acordo com o técnico da Usipa, Alexandre Watanabe, esta é a principal competição estadual do primeiro semestre e os atletas estão bem preparados. “Os atletas estão motivados e vão nadar em busca de superar suas marcas. Eles estão se saindo muito bem nos treinos e isto, com certeza, refletirá no resultado da competição. Estamos com a esperança de trazer bons resultados”, afirma Watanabe.