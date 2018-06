USIPA RECEBE 2ª FASE DO CIRCUITO MASTER DE NATAÇÃO

No próximo sábado (9) acontece na Usipa a 2ª fase do Circuito Master de Natação. A equipe Sicoob Vale do Aço/Usipa irá disputar o evento com cinco entidades convidadas. A competição terá início às 8h, envolvendo nadadores de 20 a 80 anos.

O evento é composto por quatro fases. A primeira foi realizada na Sociedade Recreativa Filadélfia, em Governador Valadares, e recebeu aproximadamente 50 atletas. Nesta segunda etapa da competição, serão recebidos mais de 80 nadadores, sendo 27 do clube usipense.

A cada fase do evento, os atletas somam pontos. Dessa forma, ao final do evento, os mais pontuados e, também, os destaques, receberão premiação por entidade e categoria. Segundo a técnica da equipe tricolor, Rhayssa Lanes, os atletas têm demonstrado evolução a cada etapa. “O principal objetivo do evento é a superação. É ainda uma oportunidade para as pessoas que já nadaram quando criança, e aperfeiçoaram as técnicas da natação agora, e para que os aprenderam a nadar na terceira idade, superarem o próprio desenvolvimento alcançado durante os treinos. O evento ainda é muito motivador, pois independente da entidade, um torce pelo outro”, pontua.

A terceira fase do Circuito já tem data marcada e será realizada, novamente, na Usipa no dia 8 de setembro.