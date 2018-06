VEM AÍ O PRIMEIRO ARRAIAL DO INSTITUTO CULTURAL USIMINAS

Junho é o mês do arraial, dos caldos, do quentão, da quadrilha e, claro, da música caipira! E é pensando nisso que o Instituto Cultural Usiminas irá realizar o seu primeiro Arraial no próximo dia 20, quarta-feira, a partir das 18h, na área do jardim externo do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga/MG. A iniciativa conta com a parceria do Shopping Vale do Aço, Colégio São Francisco Xavier, Vale do Aço Destino Turístico, Consul e grupos artísticos da Região. A entrada é gratuita.

Abrindo a festa, a Orquestra de Câmara do Vale do Aço, sob a regência do maestro Vinícius Saturnino, faz uma apresentação em ritmo junino e o repertório da noite promete homenagear compositores nordestinos. Na sequência, Hyuri Luna e Banda, defensor da música caipira e da viola de 10 cordas, canta um repertório de artistas que marcaram a história da música sertaneja de raiz.

No Arraial também terá muita dança! As bailarinas da Academia Olguin, sob a direção de Salette Olguin, apresentam uma quadrilha aos presentes e, logo em seguida, o público será convidado a participar de uma quadrilha coletiva, juntamente com os alunos de dança de salão do professor Jorge Soares. O tradicional “casamento na roça” fica por conta dos atores do Espaço Cultural Casa Laboratório.

A animação da festa está garantida com a participação do mestre de cerimônias Cumpademar (Ademar Pinto), do Armazém da Viola. Já as crianças também poderão se divertir muito em um espaço de recreação infantil.

As barraquinhas com comidas e bebidas típicas ficarão por conta dos seguintes grupos do Vale do Aço: Associação Pró-Cultura de Ipatinga (Aproc), Casa do Teatro Perna de Palco, DaMa Espaço Cultural, Espaço Cultural Casa Laboratório, Filó Incubadora Cultural, Fito Cia., Grupo de Voluntários da Usiminas, Hibridus Dança, Instituto Cultural Usiminas, Orquestra de Câmara do Vale do Aço, Projeto Turismo no Vale e Santinhas do Pau Oco.

A Diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, salienta a alegria do Instituto em promover este evento e deixa o convite para a comunidade. ”O Arraial vai ser uma festa junina diferente, com uma programação cultural de qualidade para toda a família. Ficamos felizes em conseguir oferecer tantas atrações gratuitas em um mesmo evento para o público do Vale do Aço e, ainda, com a participação de grupos artísticos da nossa Região. Contamos com a participação de todos vocês”, declara a diretora.

Serviço:

20/06 – Arraial do Instituto Cultural Usiminas

Local: Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas

Horário: a partir das 18h

Duração: 5 horas

Classificação: livre

Entrada franca

Mais informações: 31 3822-2215