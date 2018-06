WR CONSTRUTORA LANÇA TERCEIRO EMPREENDIMENTO COMERCIAL EM IPATINGA

A WR Construtora fará o lançamento no mês de julho, do seu terceiro empreendimento comercial em Ipatinga. O “The One”, localizado no Bairro Horto, terá 39 salas comerciais, elevadores de alta performance e baixa taxa de condomínio.

Referência neste tipo de empreendimento, em 2013 a WR Construtora lançou o “Horto Office” e, em 2015, o The Place, ambos com foco comercial. “Dando continuidade a esta proposta, no mês de julho lançaremos o “The One”, com salas de 22 metros quadrados, expansíveis em até 215 metros quadrados”, disse Wanderson Dias, gerente comercial da construtora. “O The One será direcionado para classe médica, dentistas, advogados, profissionais autônomos e empresas que buscam se instalar estrategicamente na região”, acrescentou.

Planejado com uma planta flexível, o edifício permite a instalação de consultórios médicos e até mesmo de clínicas, em um único andar, e conta com elevadores com acessibilidade para macas. “Esta foi uma das demandas levantadas pela classe médica para deslocamento de pacientes, uma exigência da Vigilância Sanitária, que conseguimos atender com o dimensionamento adequado dos elevadores”, disse Wanderson.

A instalação de energia fotovoltaica para o abastecimento das áreas comuns do edifício é um dos identificadores da construtora. “Buscamos, cada vez mais, produzir empreendimentos inteligentes e sustentáveis, tanto para o meio ambiente quanto para nossos clientes. Com a energia fotovoltaica, conseguimos garantir uma baixa taxa de condomínio para os nossos clientes, um dos nossos diferenciais”, afirmou o gerente comercial.

Todos os proprietários das salas do The One contam com vaga de garagem exclusiva, demarcada e definitiva. A medição de água e luz das salas é individualizada e todas as áreas comuns terão wi-fi disponível. “Entregamos, também, todas as áreas comuns totalmente decoradas e mobiliadas, com o padrão WR, sem custo adicional ou taxa de enxoval para os nossos clientes”, disse Wanderson Dias.

VENDAS

O The One conta com salas comerciais a partir de R$ 147 mil, com financiamento direto na WR Construtora, e possibilidade de adequação das parcelas dentro do fluxo de caixa de cada cliente.

O empreendimento está localizado na Rua Palmeiras, número 718, no Bairro Horto, em Ipatinga. Para mais informações e agendamento de visita, os interessados deverão entrar em contato na central de vendas pelos telefones 3826-3626. O atendimento será realizado no Horto Office, Rua Vinhático, número 15, loja 08, no Bairro Horto, em Ipatinga.