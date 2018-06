XVI SEMANA DA ASTRONOMIA DE IPATINGA TERMINA NESTA SEXTA

Terminam nesta sexta-feira (29), as atividades da XVI Semana da Astronomia, evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação no Parque da Ciência desde a última segunda-feira (25), com oportunidade para observação de corpos celestes por meio de potentes telescópios.

Desde a última terça-feira (26), os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, divididos em turmas, nos horários de 8h às 10h e de 14h às 16h, participam de oficinas onde constroem um carrinho usando materiais recicláveis como papelão, tampinhas de garrafas pet, canudos e balões. É a aplicação prática de leis da Física. Através de jogos, eles também testam seus conhecimentos em astronomia. Mais: têm assistido a vídeos educativos sobre a criação do universo e observam atentamente enquanto os professores de Ciências do Parque soltam um foguete criado a partir de uma garrafa pet e uma bomba de encher pneus de bicicleta.

Na manhã desta quinta-feira (28), foi a vez dos alunos do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Deolinda Tavares Lamego, do bairro Bethânia, participarem das atividades.

Na próxima semana, professores irão participar de uma oficina de foguetes, nos moldes da Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog). Depois os educadores vão multiplicar as informações aos estudantes em sala de aula através de atividades práticas, visando a participação da Rede Municipal de Ensino, na Mostra do ano que vem.