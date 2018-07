AAPI AMPLIA BENEFÍCIOS TAMBÉM PARA NÃO APOSENTADOS

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI) passa a ter uma nova categoria, o “Associado Premium”, com o objetivo de contemplar os trabalhadores da ativa. O novo plano foi instituído para atender uma nova demanda da AAPI e contemplar todos os membros das famílias interessadas.

O presidente da AAPI, Elias Caetano Ferreira, fez a apresentação e oficialização do programa “Associado Premium” na manhã desta terça-feira (10), durante entrevista coletiva no auditório Paulo Mendes de Oliveira na sede da associação. A expectativa é de que ao final do ano, a entidade ultrapasse a 30 mil usuários e aumente o portfólio de serviços e benefícios. A entidade, que até então só atendia aposentados e pensionistas, é primeira associação do segmento no ranking mineiro e a segunda do Brasil em número de associados.

“Agora, qualquer trabalhador e de qualquer categoria a partir de 18 anos de idade poderá entrar para a AAPI. Além disso, o cônjuge ficará incluído como dependente e sem custo adicional”, explicou Elias Caetano. Para o caso de filhos, considerados “dependentes vinculados”, haverá um acréscimo de 25% sobre a contribuição do associado titular.

Sobre o futuro da AAPI, Elias ressaltou que é necessário atender ao dependente do aposentado que atingiu a maioridade e até constituiu família e que por muitos anos fez parte da entidade. Com isso, essa nova modalidade, abrirá a possibilidade de retorno ou de continuidade desses dependentes. “Ternos centenas de casos e inscrições de pessoas que estão conosco uma vida toda, mas, infelizmente em função do envelhecimento, vão nos deixar”, afirmou. Para ele, a AAPI tem que justificar seu lema e ir mais além do que aposentados e pensionistas e buscar novos programas e ações para “cuidar de toda gente”. Outro aspecto importante, é o caráter social dessa iniciativa, uma vez que os serviços de saúde oferecidos pela AAPI se apresentam como alternativa aos que são oferecidos por planos e similares no mercado.

BENEFÍCIOS OFERECIDOS

A AAPI disponibiliza consultas médicas gratuitas, incluindo especialidades, e urna tabela subsidiada para exames laboratoriais. A rede de atendimento conta com quatro unidades de saúde localizadas nos bairros Areal (sede), Jardim Panorama, Canaã e Cidade Nobre. Já estão sendo realizados estudados para a instalação da quinta unidade de saúde no centro de Coronel Fabriciano.

Os outros serviços que geram uma constante procura são: assistência social, atendimento com visitas domiciliares para acompanhamento dependentes com dificuldade de locomoção, ambulâncias, assistência social, campos de futebol Society, locação de salões para eventos, a tradicional seresta com salão climatizado, amplo estacionamento e segurança, cursos profissionalizantes gratuitos (incluindo os dependentes), atividades físicas com acompanhamento, sauna, excursão a diversos pontos turísticos do Brasil e viagens à praia de Guriri. No litoral norte do Espírito Santo a AAPI ergueu três imponentes prédios que formam um grande complexo turístico a poucos metros da praia.

A segunda fase da campanha de divulgação do “Associado Premium” ocorrerá durante a trigésima Expo Usipa, de 18 a 21 de julho, em Ipatinga. A diretoria da AAPI, logo após a feira de negócios, permanecerá com a equipe de vendas criada para visitar os futuros associados em todas as regionais de Ipatinga.

Serviço:

O valor anunciado para a nova modalidade de sócios da AAPI permanecerá idêntico as demais: R$54.