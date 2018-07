ABERTAS INSCRIÇÕES PARA MARATONA FOTOGRÁFICA EM IPATINGA

Entre os dias 28 de junho e 18 de agosto, a Galeria Hideo Kobayashi, localizada no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, recebe a exposição “A Política das Imagens” que fez parte da programação do Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte – 2017. Além da exposição, será realizada outra atividade do FIF em Ipatinga, a Maratona Fotográfica.

A Maratona Fotográfica é um evento que irá mobilizar, durante três semanas, fotógrafos, no intuito de desenvolverem um trabalho autoral na cidade de Ipatinga/MG. A convocatória para os fotógrafos interessados, com até 14 vagas, é gratuita. Os interessados podem se inscrever pelo site www.fif.art.br.

Serão selecionados, a partir de um edital público, até 14 fotógrafos. Dois fotógrafos experientes convidados, Gilvan Barreto (inscrições até 6/7) e Alexandre Sequeira (inscrições até 16/7), orientarão, cada um, sete fotógrafos em sua produção. Os fotógrafos inscritos serão divididos em dois grupos de acordo com o número de selecionados. As atividades de orientação serão realizadas entre 10 e 14 de julho e entre 24 e 29 de julho, no Centro Cultural Usiminas. Cada participante deverá ter seu próprio equipamento.

Durante o período da Maratona o participante precisará organizar seu tempo para produzir um ensaio autoral e participar dos encontros de orientação. Esses encontros se darão a partir de conversas e direcionamentos oferecidos pelos orientadores, tendo por base as imagens produzidas pelo participante ao longo da Maratona. Ao final do processo de produção orientada, as imagens ou trabalhos gerados pelos participantes da Maratona, serão organizadas em séries e editadas para a realização de uma publicação digital.

A exposição “A Política das Imagens” e a Maratona Fotográfica têm o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e apoio do Instituto Cultural Usiminas.

ORIENTADORES

Gilvan Barreto é pernambucano e reside no Rio de Janeiro há dez anos. Seu trabalho foca em questões políticas, sociais e na relação do homem com a natureza. Sua fotografia é fortemente influenciada pelo cinema e literatura. Em 2014 venceu alguns dos prêmios mais importantes do Brasil, como o Prêmio Brasil de Fotografia, Prêmio Marc Ferrez, Prêmio Conrado Wessel de Arte e foi dos artistas selecionados pelo programa Rumos, do Itaú Cultural. É autor dos livros Suturas (independente, 2016), Sobremarinhos (independente, 2015), O Livro do Sol (Tempo D’Imagem, 2013) e Moscouzinho (Tempo D’Imagem, 2012).

Artista plástico Paraense e fotógrafo, Alexandre Sequeira é Mestre em Arte e Tecnologia pela UFMG e professor do Instituto de Ciências da Arte da UFPA. Desenvolve trabalhos que estabelecem relações entre fotografia e alteriadade social, tendo participado de diversas exposições e festivais no Brasil e exterior, podendo-se destacar “Une certaine amazonie” em Paris/França; Bienal Internacional de Fotografia de Liège/Bélgica; Exposição no Centro Cultural Engramme em Quebec/Canadá; X Bienal de Havana/Cuba; Paraty em Foco 2009; FotoFestPoa 2010 e 2011; Festival de Fotografia de Recife 2010; Simpósio e exposição “Brush with Light”, na Universidade de Arte Mídia e Design de NewPort no Reino Unido, Festival Internacional de Fotografia de Pingyao/China; entre outras.

Serviço:

Maratona Fotográfica Ipatinga 2018

Inscrições:

Grupo 1 até 6/7- orientador Gilvan Barreto

Grupo 2 até 16/7 – orientador Alexandre Sequeira

Resultado:

Grupo 1 – 8/7 – orientador Gilvan Barreto

Grupo 2 – 18/7- orientador Alexandre Sequeira

Local:

Centro Cultural Usiminas

Data:

Grupo 1 – Orientação com Gilvan Barreto de 10/7 a 14/7

Grupo 2 – Orientação com Alexandre Sequeira de 24/7 a 29/7

Mais informações: 31.3824.3731