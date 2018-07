ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O CIRCUITO SESI DE CORRIDA DE RUA

Foi dada a largada para o Circuito Sesi de Corrida de Rua. A etapa Vale do Aço, neste ano, acontece na área do Parque Ipanema em Ipatinga no dia 26 de agosto, com largada prevista para as 8h30. Industriários, atletas e comunidade poderão inscrever-se no site www.sesicorridaderua.com.br

O evento contará com as categorias: “empregados da indústria”, valor da inscrição R$20,00 até o dia 17/08 e “público em geral”, com o valor de R$ 40,00 até o dia 23/08. Na inscrição, além do percurso de 5km, está contemplado: medalha de participação, kit para os atletas (camisa, gym bag e viseira) e lanche pós-evento.

De acordo com o supervisor de esportes e atividades físicas empresariais do Sesi -Unidade Ipatinga, Eduardo Xavier, o circuito de corrida é mais uma iniciativa do Sistema Fiemg que busca conscientizar o trabalhador da indústria da importância da prática de uma atividade física, buscando a promoção da saúde e a melhoria da qualidade de vida.

Mais informações no Sesi (Rua Wenceslau Brás, 65, Imbaúbas – Ipatinga), com Eduardo Xavier, ou através do telefone (31) 3823-3029.