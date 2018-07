ALEGANDO FRAUDE, MPT QUER NOVA ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO DA USIMINAS

O Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou judicialmente a Usiminas para realização de uma nova eleição do representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração da empresa. Em janeiro último, o sindicalista Luiz Carlos de Miranda foi eleito com 74% dos votos, juntamente com o suplente Edílio Ramos Veloso.

Para o procurador do Trabalho, Adolfo Jacob, há provas de que as duas últimas eleições, ocorridas neste ano e em 2016, foram “dirigidas e viciadas por fraudes generalizadas que comprometeram a democracia, a transparência e a lisura nos processos eleitorais.”

POSIÇÃO DA EMPRESA

A Usiminas informou em nota que ainda não teve acesso ao conteúdo da ação, mas que reitera “a total lisura do processo de eleição para o representante dos empregados no Conselho de Administração, que seguiu rigorosamente o regulamento e foi integralmente conduzido por comissão formada por representantes da empresa e dos sindicatos”. A siderúrgica disse ainda entender que o representante dos empregados eleito no processo “preenche todos os requisitos da Lei das S/As para ocupar a posição de conselheiro da companhia”.

NOVAS ELEIÇÕES

Na petição, o procurador requer novas eleições em 90 dias e que a Usiminas se abstenha de fornecer qualquer apoio financeiro ou político aos réus. Para a Procuradoria, ele descumpriu acordo firmado anos antes com o MPT, no qual se comprometera a não ocupar cargos administrativos ou de representação da categoria no Sindicatos dos Metalúrgicos e da Indústria Mecânica de Ipatinga (Sindipa). Para o MPT, o candidato eleito está judicialmente impedido de exercer atividades de representação de trabalhadores, perante a Usiminas.