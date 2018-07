ARRAIÁ DO IPANEMINHA ACONTECE NESTE SÁBADO EM IPATINGA

No próximo sábado (7), a partir das 19h, acontece a 13ª edição do “Arraiá do Ipaneminha”, festa tradicional realizada na zona rural de Ipatinga. A comunidade do Ipaneminha promete muita diversão com as barraquinhas com comidas e bebidas típicas, quadrilhas, show com o Forró dos Feras e outras bandas locais.

Entre as atrações do evento estão a escolha da Rainha e Rei Caipira, a famosa fogueira e diversas apresentações artísticas e culturais.

O Arraiá do Ipaneminha é uma promoção da Associação de Moradores do Ipaneminha e tem o apoio da Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A cada ano, a festa atrai centenas de pessoas de várias localidades da região.

“A festa Julina do Ipaneminha sempre propicia um ambiente harmônico e familiar, além de valorização das manifestações culturais da zona rural da nossa cidade. Convido a população a prestigiar o arraiá do Ipaneminha e aproveitar para visitar a Capela de São Vicente de Paula que faz parte da história de Ipatinga”, reitera o Prefeito Nardyllo Rocha.

HISTÓRIA

A zona rural abriga a Capela de São Vicente de Paula, fundada em 19 de julho de 1954 e tombada como patrimônio histórico e artístico municipal com base no decreto 3.580, de 3 de setembro de 1996.

A capela de São Vicente, também conhecida como Igreja de Nossa Senhora do Rosário e popularmente como Igreja do Ipaneminha foi construída pelos primeiros moradores da zona rural de Ipatinga. Conforme a historia a localização da igreja está ligada à formação da cidade de Ipatinga, nos tempos de tropeiros que percorriam as regiões.

No ano 1986 foi realizada uma reforma geral na igreja, com substituição de toda a parte deteriorada. Novos reparos foram feitos em 1991, com manutenção no foro e no telhado. E em 2012 foi realizada uma reforma total da capela.