“AS QUEIMADAS APAGAM SUAS MELHORES LEMBRANÇAS” É TEMA DE CAMPANHA DA CENIBRA

Neste ano, a campanha anual de prevenção e combate a Incêndios Florestais da Cenibra terá como tema: “As queimadas apagam suas melhores lembranças”. O fogo destrói a fauna e a flora causando danos materiais, ambientais e até humanos. Prevenir incêndios é mais fácil que tentar apagá-los. Se cada um fizer a sua parte, poderemos revisitar nossas lembranças e também permitir que as futuras gerações façam o mesmo.

Foram produzidas fotos de pontos ambientais utilizados pela comunidade para lazer nas regionais de Nova Era, Rio Doce e Guanhães. As peças da campanha foram adaptadas para cada região de atuação da Cenibra para reforçar o pertencimento das comunidades com o ativo ambiental que os cerca, seja ele público ou privado. A campanha contará com distribuição de folder com orientação e cartazes para instituições de ensino em alguns pontos das cidades onde a empresa atua, no intuito de reforçar a importância da prevenção e combate a incêndios florestais. Além disso, será veiculado a partir de hoje 16/7, um spot em rádios com mensagem de conscientização alusiva ao tema.

Melhorias no sistema de proteção patrimonial da Cenibra são primordiais, principalmente em prol da segurança dos ativos ambientais e plantios. Parte desse aperfeiçoamento foi a implantação de novas tecnologias para a prevenção e combate a incêndios florestais nos 54 municípios de atuação da Empresa.

Operando 24 horas por dia, a Central de Monitoramento possui profissionais capacitados, que dispõe de monitores com várias telas simultâneas mostrando diversos pontos das florestas e o apoio de uma equipe de observadores de campo treinada, que faz rondas terrestres e está preparada para atuar na contenção do fogo quando a situação exige. Além da brigada que está sempre a postos. Os investimentos no monitoramento de alta precisão propiciaram ainda novas condições de trabalho aos empregados no que diz respeito a ergonomia e conforto. A Empresa disponibiliza às comunidades um telefone gratuito para receber informações sobre incêndios florestais: 0800 283-1291. Após receber a ligação, uma equipe da Empresa verifica a veracidade das informações e toma as devidas providências.

O Brasil terminou 2017 com número recorde de queimadas desde 1999. Foram registrados cerca de 272 mil focos de fogo, 46% a mais do que 2016, de acordo com levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A análise dos locais onde os incêndios ocorreram mostra que o fogo aumentou em áreas de floresta natural. A ação humana ainda é a maior causadora de incêndios florestais no Brasil, potencializados por longos períodos de estiagem e baixas condições de umidade do ar. Sendo assim, percebe-se que a conscientização é a melhor ferramenta de prevenção e proteção da biodiversidade.