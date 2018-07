BANDA DE MÚSICA DE FABRICIANO RECEBE NOVOS INSTRUMENTOS

A Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliadora de Coronel Fabriciano foi contemplada no edital “Bandas de Minas”, da Secretaria de Estado de Cultura. A cerimônia aconteceu na manhã do último sábado (30), no Parque Municipal em Belo Horizonte.

A Corporação Nossa Senhora Auxiliadora foi fundada em 6 de janeiro de 1943, tendo completado, portanto, 75 anos agora em 2018. A presidência atual está a cargo do Sr. Noraldo Rêgo (foto) e a regência é do maestro Walter Alves da Silva, com a colaboração do músico Clodomiro de Jesus, conhecido como “Miro da Banda”, o mais antigo e também o mais experiente da corporação.

A inscrição da instituição no edital “Banda de Minas” foi realizada com o apoio e participação do vereador Marcos da Luz.