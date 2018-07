CENIBRA PRESENTE NA 30ª EXPO USIPA

A Cenibra participa da 30ª Exposição Industrial, Comercial e Prestação de Serviços de Ipatinga – Expo Usipa, entre os dias 18 e 21 de julho. Neste ano, a empresa conta com um estande inspirado no conceito dos traços que se unem ao longo do tempo para criar mais que uma grande marca, mas uma história de sucesso que em setembro de 2018 completa 45 anos.

No estande, estarão presentes representantes do Instituto Tikufukai (Ipatinga) para realizar junto aos visitantes uma dinâmica de arte em papéis. As dobraduras produzidas com utilização de placas de celulose poderão ser levadas pelos visitantes como lembrança. A iniciativa, em consonância com o conceito do estande, visa divulgar e integrar aspectos da cultura japonesa.

Presente na Expo Usipa há mais de 20 anos, a Cenibra foi homenageada como empresa parceira, ontem (17), durante a solenidade de abertura da 30ª Expo Usipa. Além dos expositores exibirem seus produtos durante a exposição à noite, eles ainda têm a oportunidade de participar do Encontro de Negócios durante o dia. O Encontro é uma forma de estreitar laços entre expositor e grandes empresas demandantes do mercado.