COLUNA WILLIAM SALIBA 23/07/2018

AZUL PODE RETORNAR VOO IPATINGA-VITÓRIA

A Azul Linhas Aéreas estuda a possibilidade de voltar a operar a rota entre Ipatinga e Vitória, interrompida há alguns anos. Para manutenção do voo, é necessária a taxa de ocupação superior a 60%. A informação foi repassada ao secretário de Estado do Turismo, Paulo Almada. Existe também tratativas entre o governo mineiro e a companhia aérea para reduzir a alta tarifa cobrada entre Belo Horizonte e as cidades do interior.

***

CONSELHEIRO

Não deixa de ser preocupante o novo imbróglio envolvendo a Usiminas, desta vez quanto à reeleição do sindicalista Luiz Carlos Miranda para o conselho de administração da empresa. A Justiça do Trabalho determinou nesta segunda-feira (23), o afastamento imediato do conselheiro reeleito.

RECURSOS

Até o fechamento desta coluna, tanto a siderúrgica como Luiz Carlos Miranda Faria ainda não haviam sido oficialmente notificados. Luiz Carlos, no entanto, informou que vai recorrer e tomar todas as ações cabíveis. Segundo o sindicalista, a eleição foi limpa, transparente e democrática. “Fui eleito para o Conselho da Usiminas pelo voto dos trabalhadores e aposentados e reeleito com 74,2% dos votos válidos em uma eleição com baixíssimo índice de votos brancos e nulos (196 e 103 respectivamente), o que confere ainda mais legitimidade ao pleito”, afirmou em nota.

MULTA

Como esta coluna já comentou, sem entrar no julgamento do mérito, é desproporcional a petição do Ministério Público do Trabalho (MPT), que além da eleição de novo conselheiro dentro de 90 dias, requer a aplicação da multa de R$ 100 milhões à Usiminas (valor que representa dois terços do lucro apresentado pela siderurgia no último trimestre). Isso em um delicado momento de recuperação do dramático quadro econômico-financeiro que a empresa mineira se envolveu, após a crise da siderurgia brasileira.

***

TECNOLOGIA

O professor da UFMG Leandro Rocha Lemos teve a oportunidade de apresentar aos técnicos japoneses da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), no Japão, as pesquisas que tem desenvolvido no Brasil. São estudos sobre processos metalúrgicos nas áreas de Redução e Aciaria; e a utilização de biocombustíveis no processo siderúrgico, como o biocoque em altos-fornos. O professor e cinco alunos de pós-graduação da UFMG estiveram 13 dias no país do sudeste asiático, a convite da NSSMC, visitando as maiores usinas siderúrgicas e um dos centros de pesquisa do grupo empresarial japonês.

***

FEIRA DO LIVRO

Tem início hoje e prossegue até o próximo sábado (28), a XXXII Feira do Livro Espírito de Coronel Fabriciano, na Praça Louis Ensch, em frente à Prefeitura Municipal. A mostra, promovida pela Aliança Municipal Espírita, funciona até sexta-feira entre 9h e 17h. No sábado, o funcionamento será de 9h às 12h.

***

MODA

Depois de 12 meses se inspirando, a estilista Vanuza Bárbara lança o seu Caderno Música para Bordar. Neste período sabático, Vanuza se dedicou a desenhar, costurar, bordar e a viajar por várias cidades. No catálogo, a estilista reúne textos de seus parceiros, patrocinadores e de artistas regionais. Entre as informações da publicação, detalhes de como nascem as coleções, o processo de criação e inspiração da estilista, além de fotos das suas exposições e oficinas.

***

PESSIMISMO POPULAR

Atualmente, no Brasil tudo pode acontecer, inclusive, nada.

***

EXPO USIPA

Mais de 18 mil pessoas visitaram a 30ª Expo Usipa, em Ipatinga, encerrada no último final de semana. O evento se firmou como uma das maiores feiras de produtos e serviços de Minas Gerais. Além das 183 empresas expositoras em 180 estandes, as nove empresas demandantes confirmadas geraram mais de 850 reuniões. As 51 palestras técnicas promovidas no antigo Escritório Central da Usiminas, abertas à comunidade, atraíram mais de mil pessoas. A seguir, algumas fotos do evento: