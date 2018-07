COMO OS SMARTPHONES TÊM ALTERADO A ESTÉTICA DAS IMAGENS

O acesso à internet por meio dos telefones celulares tem se tornado o modo principal de navegação. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram 69% dos brasileiros que acessam a internet fazem por meio de um dispositivo mobile.

Isso tem alterado a forma de produzir e exibir vídeos. Nas imagens de celular,o enquadramento vertical, tem se tornado convencional. Isso porque de acordo com uma pesquisa da MOVR Mobile Overview Report, os usuários de smartphones posicionam seus telefones verticalmente (modo retrato) cerca de 94% das vezes durante o uso.

Essa mudança estética tem feito as plataformas de vídeo repensarem em seus formatos. O Instagram iniciou a rede social permitindo apenas imagens quadradas. A restrição foi abandonada com a justifica que uma em cada cinco fotos e vídeos postados pelos usuários, não correspondia ao formato quadrado.

Posteriormente, em uma nova atualização do aplicativo, habilitou o Instagram Stories, vídeos ou fotos, com textos, emojis e gifs, que somem após 24 horas. Assumindo de vez as imagens na vertical.

A última novidade da rede social é o Instagram TV ou IGTV. Uma plataforma dedicada a vídeos mais longos, com até uma hora de duração. No IGTV, os vídeos são na vertical e o Instagram diz que esse é o “jeito natural” que as pessoas usam os celulares.

E não tem outra opção. Não são aceitos conteúdos gravados na horizontal. Selecionar algo nesse formato, o próprio aplicativo faz o recorte fazendo a imagem perder a qualidade.

EM PÉ OU DEITADO?

O avanço da tecnologia apresentou às emissoras de televisão uma nova realidade,de exibir imagens enviadas por celular dos seus telespectadores. Mas as pessoas tendem a fazer o registro com o aparelho na vertical, o que dificulta o enquadramento na hora de passar para a televisão, que tem a sua tela na horizontal.

O apresentador William Bonner virou meme ao recomendar espectadores a filmarem vídeos pelo celular na horizontal. Mas afinal a imagem fica melhor em qual posição? A resposta não é definitiva, pois depende do propósito e da plataforma na qual elas serão veiculadas.

Os smartphones têm alterado a experiência humana nos últimos anos. De acordo com a pesquisa de uma consultoria, 68% das pessoas utilizam o celular durante o jantar, 80% enquanto falam com amigos, 81% assistindo televisão e 27% dos pesquisados usam cinco minutos antes de dormir.

Com tanta utilização novas linguagens e narrativas são construídas. A mudança da televisão ‘quadrada’ para uma tela mais retangular foi assim e da mesma forma acontece com a tela vertical.

O Snapchat foi precursor do modelo vertical. Ao realizar uma pesquisa com os usuários,observou que a taxa dos que assistem os vídeos até o final, em tela cheia, é 9 vezes maior na vertical do que na horizontal.Outras redes sociais já seguem a tendência o Facebook, Twitter e YouTube, por exemplo.

TENDÊNCIA DAS CAMPANHAS MOBILE

No primeiro momento, mudar para os vídeos verticais pode até ser um obstáculo para os anunciantes, mas com os usuários de smartphones consumindo cada vez mais conteúdos específicos para mobile, é essencial que os anunciantes comecem a adaptar.

Segundo estudo da Teads,empresa global de publicidade em vídeo, consumidores expostos ao vídeo vertical são 39% mais suscetíveis à uma opinião favorável da marca anunciada. É importante lembrar que ser visto de uma maneira cada vez mais relevante significa mais alcance e oportunidades para marcas.

Os consumidores já estão se habituando a esse novo modelo, mas para as empresas a produção desses vídeos não é tão simples, pois, demanda investimentos e recursos de filmagem específicos. Mas pense na orientação da tela como a mais recente ferramenta para conexão significativa em um mundo cada vez mais móvel.