COMPUTAÇÃO NA NUVEM É TEMA DE PALESTRA NA EXPO USIPA

Na próxima terça-feira (17), às 14h, no Escritório Central da Usiminas – compondo a programação de palestras da Expo Usipa – o gerente comercial da área corporativa da Giganet, Rafael Fonseca, ministrará a palestra “Cloud e Conectividade: Desafios e Oportunidades. O que você precisa saber para colocar a sua empresa na nuvem sem tirar os pés do chão”.

Os participantes terão a oportunidade de se envolver e entender como a utilização da tecnologia da informação no mundo empresarial é indispensável para o desenvolvimento dos negócios.

De acordo com Rafael, a principal barreira para adoção da computação em nuvem, é a falta de conhecimento da tecnologia. “Nossa intenção é desmistificar o termo ‘nuvem’ na cabeça dos empresários e dos profissionais de TI da região, mostrando que no Vale do Aço existe uma solução com tecnologia de ponta em Data Center”, explicou.

O Data Center, ou Centro de Processamento de Dados, é um ambiente projetado para concentrar servidores, equipamentos e processamento e armazenamento de dados. “Ele conta com links redundantes que garantem internet dedicada com garantia ininterrupta de conexão, ou seja, as empresas mantêm toda sua estrutura online 24 horas por dia, 7 dias por semana, com estabilidade e segurança”, explicou o gerente comercial da Giganet.

Os interessados em participar da palestra deverão confirmar presença através do e-mail expousipa@giganet.psi.br. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.